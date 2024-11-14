Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 01 galaxy 01 số 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, thành phố Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Soạn thảo các loại hợp đồng, công văn

Thực hiện các thủ tục: Công bố và quảng cáo cho sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, kê khai giá sản phẩm, giấy phép đầu tư ra nước ngoài, ...

Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan tới đăng ký kinh doanh và quản trị công cty cổ phần.

Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan tới xác lập quyền sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả, Bảo hộ nhãn hiệu, Bảo hộ sáng chế, ...

Có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động góp vốn, đầu tư, ... của công ty cổ phần hoặc công ty đại chúng; xử lý bán phá giá; tranh chấp thương mại, ...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp : Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật

Kinh nghiệm 1 - 2 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm pháp chế doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dược, thực phẩm chức năng (ưu tiên)

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word,excel, Power Point)

Cẩn thận, trung thực và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Có kinh nghiệm trong mảng thủ tục về cấp phép

Kỹ năng thuyết trình, đàm phán tốt

Ưu tiên: Nam độ tuổi 25-30

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 – 12 triệu theo năng lực (Trao đổi thêm khi phỏng vấn) (Chưa bao gồm phụ cấp ăn trưa + Thưởng...)

Văn hóa trao đổi thẳng thắn, hỗ trợ tận tình, đồng nghiệp thân thiện;

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng và phát triển nghề nghiệp, sếp luôn quan tâm đến phát triển nâng tầm giá trị của mỗi cán bộ nhân viên;

Được hưởng các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty (teambuilding, du lịch, bảo hiểm, ...);

Được phục vụ teabreak miễn phí sáng chiều;

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 (từ sáng thứ 2 đến trưa thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin