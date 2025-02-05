Tuyển Chuyên viên pháp chế Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. Mô tả công việc

1. Tố tụng và thi hành án:

• Thực thi, thực hiện soạn thảo các văn bản pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và

các tố tụng pháp lý có liên quan theo thực tế phát sinh;

• Thay mặt Công ty tranh tụng với khách hàng, làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng

và các cơ quan liên quan. Bao gồm : Tòa án, Thi hành án, Viện kiểm sát, Cơ quan công

an, Uỷ ban nhân dân…

• Thực thi, tổng hợp chứng cứ, đề xuất tư vấn, tham mưu cho Công ty các vấn đề pháp lý

khi giải quyết các yêu cầu bồi thường trong tất cả các loại hợp đồng (như hợp đồng mua

bán, hợp đồng lao động, hợp đồng đại lý, hợp đồng môi giới, hợp đồng cho thuê…);

2. Pháp chế doanh nghiệp:

• Đánh giá pháp lý, đề xuất giải pháp đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt

động SXKD của doanh nghiệp (tranh chấp hợp đồng, khách hàng, nhà thầu…).

• Dự thảo, review các Hợp đồng, văn bản, biểu mẫu trong quá trình hoạt động của doanh

nghiệp

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty.