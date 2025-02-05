Tuyển Chuyên viên pháp chế Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings
- Hà Nội: Tầng 4
- Tháp A
- Tòa nhà Keangnam
- Phạm Hùng
- Từ Liêm
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Mô tả công việc
1. Tố tụng và thi hành án:
• Thực thi, thực hiện soạn thảo các văn bản pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và
các tố tụng pháp lý có liên quan theo thực tế phát sinh;
• Thay mặt Công ty tranh tụng với khách hàng, làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng
và các cơ quan liên quan. Bao gồm : Tòa án, Thi hành án, Viện kiểm sát, Cơ quan công
an, Uỷ ban nhân dân…
• Thực thi, tổng hợp chứng cứ, đề xuất tư vấn, tham mưu cho Công ty các vấn đề pháp lý
khi giải quyết các yêu cầu bồi thường trong tất cả các loại hợp đồng (như hợp đồng mua
bán, hợp đồng lao động, hợp đồng đại lý, hợp đồng môi giới, hợp đồng cho thuê…);
2. Pháp chế doanh nghiệp:
• Đánh giá pháp lý, đề xuất giải pháp đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt
động SXKD của doanh nghiệp (tranh chấp hợp đồng, khách hàng, nhà thầu…).
• Dự thảo, review các Hợp đồng, văn bản, biểu mẫu trong quá trình hoạt động của doanh
nghiệp
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
