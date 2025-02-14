Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Hà Nội Ford, 311 Trường Chinh, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế

- Tư vấn, đánh giá và đưa ra giải pháp dưới góc nhìn chuyên môn cho mô hình kinh doanh, dịch vụ của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu kinh doanh;

- Tư vấn, xây dựng hợp đồng dịch vụ của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu kinh doanh;

- Cập nhật và triển khai việc tuân thủ các quy định của pháp luật tại các văn bản quy phạm của pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện các thủ tục xin cấp phép với Cơ quan nhà nước;

- Và các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng;

- Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hoặc Khoa Luật của Đại học Quốc Gia.

- Có 5 năm kinh nghiệm làm việc là nhân viên chính thức về vị trí chuyên viên, nhân viên pháp chế (thời gian làm việc liên tục) tại Văn phòng luật sư hoặc/và doanh nghiệp có quy mô từ 50 người trở lên;

- Có kỹ năng đọc, hiểu và trích dẫn đúng, đủ quy định của pháp luật cho vấn đề tư vấn;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm/kiến thức triển khai Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành; hoạt kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp;

- Ưu tiên ứng viên đã tập sự hoặc làm việc tại doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh về thương mại điện tử và trung gian thanh toán, fintech, công ty tài chính, ngân hàng;

- Ưu tiên ứng viên đọc hiểu và sửa đổi hợp đồng được bằng tiếng Anh;

- Ưu tiên ứng viên có cả góc nhìn cả về kinh doanh và tuân thủ quy định của pháp luật;

- Chủ động trong việc tiếp nhận và xử lý công việc, có khả năng nhìn vấn đề ở góc độ tổng quan và bao quát, có khả năng phân tích để hiểu rõ vấn đề và xử lý vấn đề trọng tâm;

- Kiên trì, bám sát công việc, và có khả xử lý xung đột tốt;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Lương: từ khoảng 15 triệu đến 25 triệu

Review lương 1 năm một lần, không giới hạn theo năng lực

Thưởng năng suất, thưởng lợi nhuận

Được đào tạo và phát triển trên những nền tảng công nghệ tiên tiến nhất

Được làm việc với dự án có quy mô lớn, xử lý lượng dữ liệu và traffic lớn

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi lao động theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng lao động

Được bảo vệ sức khoẻ với các chính sách: Khám tầm soát ung thư định kỳ hàng năm tại các bệnh viện hàng đầu uy tín, Mua bảo hiểm Phi nhân thọ cho nhân viên

2 ngày WFH/tháng; ít nhất 12 ngày nghỉ phép và 1 ngày nghỉ Birthday relax có lương

Được trải nghiệm dịch vụ 5 sao ít nhất 2 lần/năm

Được tham gia các CLB sở thích: Bóng đá, Nhảy hiện đại,.. do công ty tài trợ chi phí 100%

Cách Thức Ứng Tuyển

