Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm CN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Phụ trách toàn bộ mảng pháp lý nội bộ của Tập đoàn, bao gồm:

Các văn bản, Hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung pháp lý của Tập đoàn.

Đại diện công ty làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến hồ sơ giấy phép đăng ký kinh doanh.

Tham gia vào quá trình xử lý các hồ sơ liên quan đến công nợ của Tập đoàn

Xây dựng quy chế, các văn bản, biểu mẫu phục vụ cho công việc nội bộ cuả Tập đoàn đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất/ kinh doanh/ thương mại của Tập đoàn.

Báo cáo công việc định kỳ hàng tháng đến quản lý phòng pháp lý hoặc khi có phát sinh.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có trình độ chuyên môn: đại học chuyên ngành luật pháp

Từng làm việc tại các công ty quy mô Tập đoàn, công ty liên doanh, hoặc vốn đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài

Có kinh nghiệm thực tiễn trong việc xử lý các hồ sơ liên quan đến giấy phép đăng ký kinh doanh của cơ sở/ doanh nghiệp

Từng tham gia các đợt tranh tụng/ tố tụng liên quan đến tài sản, tranh chấp lao động.

Ứng viên có chứng chỉ nghề luật sư là lợi thế.

Kỹ năng soạn thảo văn bản và tin học văn phòng khá.

Có tinh thần làm việc độc lập, năng lực tư vấn và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nâng cao chuyên môn, cơ hội phát triển

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 ( Thứ 7: work from home)

Lương Tháng 13, thưởng nhân viên suất xắc năm, lễ, sinh nhật,...

Tham gia team building và các hoạt động khác do Tập đoàn tổ chức

Cơm trưa tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin