Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ COMPASS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 761A Lũy Bán Bích, Phú Thọ Hòa, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm cốt lõi đến khách hàng một cách tận tâm Khai thác và thu thập nguồn khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn khác nhau Tư vấn giúp khách hàng hiểu được giá trị cốt lõi của sản phẩm Tiếp cận qua điện thoại để thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng Hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc, theo dõi và chăm sóc khách hàng mới và khách hàng hiện hữu trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm Chịu trách nhiệm về doanh số cá nhân, lên kế hoạch kinh doanh để đạt được những mục tiêu doanh thu (theo tháng, quý, năm) Phối hợp cùng các phòng ban để cung cấp dịch vụ tốt nhất đến Khách hàng Thực hiện các chương trình quảng bá Marketing, hội thảo, triển lãm, giới thiệu sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng và kinh nghiệm Telesales Có khả năng làm việc độc lập và đa nhiệm, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng Chịu được áp lực tốt về doanh số bán hàng Khả năng tổ chức công việc, quản lý thời gian tốt Giao tiếp nhanh nhẹ, kỹ năng trình bày tốt Có kỹ năng bán hàng, thuyết phục với khách hàng Có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế là một lợi thế Thành thạo các công cụ Microsoft Office Quen thuộc Google Drive, các phần mềm CRM là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ COMPASS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thoả thuận Phụ cấp theo quy định của công ty (Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi lại,...) Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đảm bảo theo quy định của nhà nước Đội ngũ làm việc năng động đầy nhiệt huyết với sứ mệnh tái định nghĩa việc chăm sóc sức khoẻ người Việt nam Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện nhân viên phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ COMPASS

