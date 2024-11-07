Tuyển System Administrator Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

System Administrator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Administrator Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2, Ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Hỗ trợ, hướng dẫn người dùng (qua điện thoại/ email), xử lý sự cố liên quan đến IT.
- Chịu trách nhiệm chính trong việc quản trị, vận hành, xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống máy chủ của công ty (AD, SCCM, Hyper-V, Fire-wall...etc)
- Lên giải pháp, triển khai Cài đặt/Nâng cấp/Cập nhật hệ thống máy chủ (Server, storage phần cứng, phần mềm).
- Hỗ trợ các kỹ sư khác trong việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị IT trong công ty
- Hỗ trợ kiểm kê, quản lý tài sản trong công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh, Kiến thức tốt về Mạng máy tính, Có chứng chỉ CCNA, CCNP (là một lợi thế)
- Yêu cầu kinh nghiệm: >2 năm
- Sáng tạo năng động, nhanh nhẹn, và có ý thức học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Ứng viên được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở;
- Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân;
- Được đóng đầy đủ BHXH và được hưởng chế độ chăm lo đời sống tinh thần phong phú.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

