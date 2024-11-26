Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP NGUYỄN LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P403, tầng 4, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation

• Phụ trách thiết kế các hạng mục: sân khấu, photobooth...

• Lên phối cảnh 3D Layout liên quan đến sự kiện.

Yêu Cầu Công Việc

• Nam giới.

• Thành thạo phần mềm thiết kế 3Ds Max/ Sketchup.

• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP NGUYỄN LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 15 - 25 triệu/ tháng, hoặc tùy theo năng lực.

• Có chế độ thưởng vào các ngày Lễ, Tết hàng năm, thưởng theo từng sự kiện.

• Có chế độ nâng lương định kỳ hàng năm.

• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

• Có lộ trình phát triển sự nghiệp, được quy hoạch vào các vị trí nhân sự nguồn của công ty.

• Đóng BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP NGUYỄN LÊ

