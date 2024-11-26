Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP NGUYỄN LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP NGUYỄN LÊ
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Graphic Design/Illustration/Animation

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P403, tầng 4, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

• Phụ trách thiết kế các hạng mục: sân khấu, photobooth...
• Lên phối cảnh 3D Layout liên quan đến sự kiện.

• Nam giới.
• Thành thạo phần mềm thiết kế 3Ds Max/ Sketchup.
• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, thái độ làm việc chuyên nghiệp.

• Mức lương từ 15 - 25 triệu/ tháng, hoặc tùy theo năng lực.
• Có chế độ thưởng vào các ngày Lễ, Tết hàng năm, thưởng theo từng sự kiện.
• Có chế độ nâng lương định kỳ hàng năm.
• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
• Có lộ trình phát triển sự nghiệp, được quy hoạch vào các vị trí nhân sự nguồn của công ty.
• Đóng BHXH theo quy định.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP NGUYỄN LÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 403, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

