Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group
- Hà Nội: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
- Teamwork để hỗ trợ phát triển thiết kế theo quy trình từ giai đoạn phát triển ý tưởng cho đến Concept.
- Nhận brief và phát triển thiết kế từ Head of Creative team và MKT team. Follow Project qua các giai đoạn phát triển: chỉnh sửa, in ấn, duyệt màu.
- Tham gia thiết kế Key Visual, packaging, POSM, Social post, các sản phẩm hỗ trợ quảng cáo, bán hàng.
- Quản lý thời gian các dự án và đảm bảo hoàn thành đúng deadline, theo dõi các dự án đang triển khai, hỗ trợ đồng đội trong trường hợp Team có nhiều Project.
- Cải tiến thiết kế dựa theo phản hồi từ thị trường và ngành hàng.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng lương 13, 14
- Review tăng lương định kỳ theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
