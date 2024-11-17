Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 06 - 16TM3B KĐT The Manor Central Park ,Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

– Thiết kế các sản phẩm in ấn như: áo thun, cốc, poster, canvas, legging, banner, sản phẩm phục vụ cho chiến dịch marketing thị trường US, UK gồm: thiết kế trên sản phẩm, mockup sản phẩm, banner website, hình ảnh quảng cáo,...

– Phối hợp bộ phận có liên quan lên ý tưởng thiết kế.

– Có khả năng sáng tạo concept thiết kế sản phẩm mới dựa trên phân tích về đặc điểm khách hàng.

– Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Design POD.

Sử dụng thành thạo Photoshop, AI, biết vẽ tay là một lợi thế.

Có kiến thức mỹ thuật tốt về bố cục, màu sắc.

Tiếng Anh đọc hiểu tốt. Thị trường US,GB,CA,AU

Đam mê thiết kế, sáng tạo và yêu thích làm việc nhóm.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cứng: 10 - 15 triệu + PC

Phụ cấp hàng tháng: 1.200.000vnđ/tháng

Hưởng đầy đủ quyền lợi, lương tháng thứ 13, du lịch, lễ tết.

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ (Máy tính văn phòng).

Liên hoan định kỳ hàng tháng và du lịch 2 lần/năm

Hoa quả, bánh kẹo, nước ngọt, trà sữa miễn phí hàng ngày

Thời gian làm việc: T2 đến T7, sáng 8h – 12h, chiều 1h – 5h

Cách Thức Ứng Tuyển

