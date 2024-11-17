Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 06

- 16TM3B KĐT The Manor Central Park ,Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

– Thiết kế các sản phẩm in ấn như: áo thun, cốc, poster, canvas, legging, banner, sản phẩm phục vụ cho chiến dịch marketing thị trường US, UK gồm: thiết kế trên sản phẩm, mockup sản phẩm, banner website, hình ảnh quảng cáo,...
– Phối hợp bộ phận có liên quan lên ý tưởng thiết kế.
– Có khả năng sáng tạo concept thiết kế sản phẩm mới dựa trên phân tích về đặc điểm khách hàng.
– Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Design POD.
Sử dụng thành thạo Photoshop, AI, biết vẽ tay là một lợi thế.
Có kiến thức mỹ thuật tốt về bố cục, màu sắc.
Tiếng Anh đọc hiểu tốt. Thị trường US,GB,CA,AU
Đam mê thiết kế, sáng tạo và yêu thích làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 - 15 triệu + PC
Phụ cấp hàng tháng: 1.200.000vnđ/tháng
Hưởng đầy đủ quyền lợi, lương tháng thứ 13, du lịch, lễ tết.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ (Máy tính văn phòng).
Liên hoan định kỳ hàng tháng và du lịch 2 lần/năm
Hoa quả, bánh kẹo, nước ngọt, trà sữa miễn phí hàng ngày
Thời gian làm việc: T2 đến T7, sáng 8h – 12h, chiều 1h – 5h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 06 Dãy 16TM3B Khu đô thị The Manor Central Park, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

