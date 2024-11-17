Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công việc chính:

Chịu trách nhiệm chính cho việc hậu kì, edit để hoàn thiện các video ngắn dạng Annimation cho kênh Youtube của BingGo Leaders

Tham gia vào quá trình tiền kì: như đóng góp ý tưởng, feedback StoryBoard, tham gia buổi quay với vai trò quay phim & các công việc khác để hoàn thành buổi quay

Tìm kiếm, chọn lọc và thiết kế âm thanh, tiếng động, âm nhạc... bắt kịp trend, xu hướng

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng, phụ đề,... để hoàn thiện video

Phối hợp với các khâu trong quy trình sản xuất để hoàn thiện sản phẩm

Đóng góp, xây dựng chuyên môn vào trong quá trình sản xuất nội dung

Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của quản lý

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: > 20 tuổi.

Kinh nghiệm: Yêu cầu từ 6 tháng vị trí tương đương

Yêu cầu:

Có kiến thức về animation, kịch bản, dựng phim, story board

Có kiến thức về thiết kế, màu sắc, phong cách thiết kế hiện đại

Thành thạo Adobe Premiere, ưu tiên ứng viên thành thạo: Capcut và Photoshop

Thái độ, tố chất:

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Nhanh nhẹn, chủ động.

Làm việc chi tiết.

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000vnđ – 15.000.000vnđ/tháng.

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

Các chính sách:

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của công ty

Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế của công ty

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster

Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo

Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường Doanh Nhân HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

