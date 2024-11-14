Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Graphic Design/Illustration/Animation

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số B

- TT01

- 51

- 53 Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế hình nhân vật, bối cảnh, theme trên nền tảng học tập trực tuyến
Thiết kế hình ảnh nhân vật, ảnh hoạt hình phục vụ sản xuất video.
Thiết kế ấn phẩm marketing trực tuyến.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học có liên quan đến chuyên ngành thiết kế, đồ họa....
Có kinh nghiệm Chỉnh sửa video, sử dụng thành thạo các công cụ như Adobe , Adobe After Effect (Gửi CV kèm link portfolio)
Sử dụng thành thạo Photoshop, AI, Indesign... hoặc Sketchapp
Có ý thức chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, truyền tải ý tưởng tốt.
Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 8 triệu đến 12 triệu/tháng (Hoặc thỏa thuận theo năng lực).
Đưởng hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước Nghỉ phép năm.
Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13 theo quy định và kết quả kinh doanh của công ty
Được làm việc trong môi trường Startup năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.
Được đi du lịch ít nhất 1 lần 1 năm, tham gia Teambuilding định kỳ.
Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản ...
Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ.
Con CBNV được học miễn phí các khóa học công nghệ tại Teky.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-graphic-designer-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job249288
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH D.Ragoon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH D.Ragoon
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation TN ECOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu TN ECOM GROUP
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Zitga studios
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty Cổ phần Funtap
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Line Century làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Line Century
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HACO GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HACO GROUP
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Ứng dụng Phần mềm Mobio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Ứng dụng Phần mềm Mobio Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 3 Triệu Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
30 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty cổ phần Gió media
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty CP Quà tặng sáng tạo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty CP Quà tặng sáng tạo Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty TNHH Zei Group
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GBH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GBH
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ZOTEX
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Tóc Kẹp Capelli làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tóc Kẹp Capelli
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN MYRACLE NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MYRACLE NAM PHƯƠNG
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Belie làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Belie
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm