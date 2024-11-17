Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Mama Sữa Non làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Mama Sữa Non làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Mama Sữa Non
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH Mama Sữa Non

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Mama Sữa Non

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa New Skyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm/ công cụ marketing phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện như: poster, brochure, leaflet, backdrop, banner,...
Lên layout minh họa cho các concept thiết kế kèm theo bản hướng dẫn chi tiết font, size,type và các tiêu chí mĩ thuật liên quan khác.
Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế các ấn phẩm cho công ty.
Triển khai in ấn/ phối hợp sản xuất các ấn phẩm/ công cụ marketing cùng các bộ phận khác.
Đảm nhiệm công tác chụp hình nội bộ, các sự kiện/hoạt động của công ty. Làm việc với đối tác về yêu cầu của công ty, kiểm tra chất lượng hình ảnh/video sau khi thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất
Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Chuyên ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật hoặc lĩnh vực có liên quan
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm.
Thành thạo Premiere.
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm Mẹ và Bé.

Tại Công ty TNHH Mama Sữa Non Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 - 15.000.000 / tháng
Đóng BHXH 100% lương sau khi kết thúc thử việc.
Môi trường trẻ, năng động, làm việc sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mama Sữa Non

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mama Sữa Non

Công ty TNHH Mama Sữa Non

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 22, ngõ 134 đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

