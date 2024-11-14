Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 286 Đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Phối hợp với Trưởng Nhóm, Trưởng Phòng để xây dựng kế hoạch công việc của Dự án, cá nhân và nhận bàn giao nhiệm vụ thực hiện.

Chủ động xem và theo dõi các kênh phim có chủ đề liên quan và nắm bắt xu hướng đóng góp ý tưởng cho đội nhóm.

Thực hiện Animation dựa trên Storyboard/Kịch bản chi tiết có sẵn bằng phần mềm Moho

Rig nhân vật bằng phần mềm Moho

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đưa ra ý tưởng cải tiến chất lượng sản phẩm

Phối hợp các quy trình test sản phẩm với nội bộ nhóm và phòng quản lý chất lượng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Trưởng phòng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi 22 – 36 tuổi.

Có hơn 1 năm kinh nghiệm.

Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Mỹ thuật, Đa phương tiện...

Thành thạo Microsoft Office (tối thiểu Word, Excel).

Thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế.

Biết sử dụng các phần mềm diễn hoạt: Moho (bắt buộc), Adobe After Effect, Adobe Photoshop,...

bắt buộc

Sử dụng tốt 12 nguyên tắc chuyển động

Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc

Yêu thích phim hoạt hình là lợi thế.

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Lương 7 - 15 triệu/tháng. (Thu nhập 10 - 20 triệu)

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết

Thưởng nóng; thưởng cải tiến và nhiều các hoạt động thưởng khác

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.

2. PHÚC LỢI:

PHÚC LỢI:

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ

Quỹ hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc có lý do chính đáng

3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng.

Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:

+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Chuyên gia

+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Quản lý cấp trung/Quản lý dự án (Trưởng nhóm/Trưởng dự án) - Quản lý cấp cao (Trưởng phòng/Trưởng bộ phận) - Lãnh đạo cấp trung (Giám đốc chức năng)

4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:

Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình.

Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.

Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

