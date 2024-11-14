Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Graphic Design/Illustration/Animation

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 286 Đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Phối hợp với Trưởng Nhóm, Trưởng Phòng để xây dựng kế hoạch công việc của Dự án, cá nhân và nhận bàn giao nhiệm vụ thực hiện.
Chủ động xem và theo dõi các kênh phim có chủ đề liên quan và nắm bắt xu hướng đóng góp ý tưởng cho đội nhóm.
Thực hiện Animation dựa trên Storyboard/Kịch bản chi tiết có sẵn bằng phần mềm Moho
Rig nhân vật bằng phần mềm Moho
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đưa ra ý tưởng cải tiến chất lượng sản phẩm
Phối hợp các quy trình test sản phẩm với nội bộ nhóm và phòng quản lý chất lượng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Trưởng phòng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi 22 – 36 tuổi.
Có hơn 1 năm kinh nghiệm.
Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Mỹ thuật, Đa phương tiện...
Thành thạo Microsoft Office (tối thiểu Word, Excel).
Thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế.
Biết sử dụng các phần mềm diễn hoạt: Moho (bắt buộc), Adobe After Effect, Adobe Photoshop,...
bắt buộc
Sử dụng tốt 12 nguyên tắc chuyển động
Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc
Yêu thích phim hoạt hình là lợi thế.

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG
1.
CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG
Lương 7 - 15 triệu/tháng. (Thu nhập 10 - 20 triệu)
Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.
Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết
Thưởng nóng; thưởng cải tiến và nhiều các hoạt động thưởng khác
Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.
2. PHÚC LỢI:
2.
PHÚC LỢI:
Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.
Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ
Quỹ hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc có lý do chính đáng
3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:
3.
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:
Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng.
Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:
+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Chuyên gia
+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Quản lý cấp trung/Quản lý dự án (Trưởng nhóm/Trưởng dự án) - Quản lý cấp cao (Trưởng phòng/Trưởng bộ phận) - Lãnh đạo cấp trung (Giám đốc chức năng)
4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:
4.
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:
Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình.
Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.
Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: TQ Building, Ngõ 111 Triều Khúc, Triều Khúc, Tân Triều

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

