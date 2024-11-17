Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45 Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai áp dụng và phối hợp với bộ phận liên quan để tối ưu hóa quá trình sản xuất video

Nghiên cứu các kỹ thuật dựng video, thiết kế ảnh mới để cải tiến khâu sản xuất video

Nghiên cứu cách tạo Logo, ảnh bìa đẹp để tạo thương hiệu kênh Youtube

Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật dựng, thiết kế tạo ra dòng video mới

Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ AI để tạo ra các video

Đưa ra ý tưởng để phát triển kênh Youtube dựa vào dữ liệu P.Marketing

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:

Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành dựng phim, thiết kế đồ họa,.. hoặc các ngành liên quan

Tiếng Anh nghe đọc viết tốt

Kỹ Năng:

Thành thạo công cụ Photoshop, After Effects, Phần mềm dựng (Premiere hoặc CapCut)

Có khả năng tự học và tìm tòi cập nhật xu hướng liên tục

Có khả năng sáng tạo và đưa ra được nhiều ý tưởng mới

Phẩm Chất Thái độ:

Có cam kết và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Là người cầu toàn, ham học hỏi và linh hoạt trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (Thỏa thuận theo năng lực)

Được học hỏi và nghiên cứu sáng tạo video trên nền tảng Youtube

Đồng hành cùng công ty trong giai đoạn Startup nhiều cơ hội học hỏi và phát triển

Hoạt động thể thao, trà chiều hàng tuần tại công ty

Chế độ thưởng/quà nhân các ngày Lễ - Tết (Tết dương lịch, ngày 8/3, ngày 30/4 - 1/5,...Thưởng lương tháng thứ 13)

Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc: máy tính, tai nghe,...

Đóng bảo hiểm & các chế độ khác theo quy định sau thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA

