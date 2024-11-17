Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ DZ Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ DZ Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 09
- Khu Ngoại Giao Đoàn Xuân Đỉnh
- Bắc Từ Liêm
- Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu thiết kế từ phòng Marketing, trưởng nhóm.
Thiết kế sản phẩm, hình ảnh phục vụ kinh doanh Marketing.
Thiết kế hình ảnh cho Landing Page thực hiện chương trình khuyến mãi.
Resize sản phẩm thiết kế cho các mục đích sử dụng..
Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 01-02 năm kinh nghiệm thực tế
• Thành thạo trong các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thiết kế cho các Shop trên sàn thương mại điện tử
• Có mắt thẩm mỹ, ưu tiên các ứng viên có nền tảng mỹ thuật.
• Có khả năng phát triển ý tưởng, concept sáng tạo phù hợp với yêu cầu của sản phẩm và dự án.
• Hiểu biết về Branding Design là lợi thế.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
• Thành thạo trong các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thiết kế cho các Shop trên sàn thương mại điện tử
• Có mắt thẩm mỹ, ưu tiên các ứng viên có nền tảng mỹ thuật.
• Có khả năng phát triển ý tưởng, concept sáng tạo phù hợp với yêu cầu của sản phẩm và dự án.
• Hiểu biết về Branding Design là lợi thế.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ DZ Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10-15m (theo năng lực)
Thưởng hoàn thành công việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn hoá công ty kích thích phát triển.
Quà thưởng hàng tháng từ ban lãnh đạo
Trợ cấp ăn ca: 500.000 vnđ/nhân viên/tháng
Hỗ trợ 30% chi phí khám, chữa bệnh không giới hạn số lần.
Thưởng Lễ, Tết, Thành Lập Công Ty....
Sau 6 tháng đóng bảo hiểm
Thưởng hoàn thành công việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn hoá công ty kích thích phát triển.
Quà thưởng hàng tháng từ ban lãnh đạo
Trợ cấp ăn ca: 500.000 vnđ/nhân viên/tháng
Hỗ trợ 30% chi phí khám, chữa bệnh không giới hạn số lần.
Thưởng Lễ, Tết, Thành Lập Công Ty....
Sau 6 tháng đóng bảo hiểm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ DZ Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI