Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ DZ Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 09 - Khu Ngoại Giao Đoàn Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu thiết kế từ phòng Marketing, trưởng nhóm.

Thiết kế sản phẩm, hình ảnh phục vụ kinh doanh Marketing.

Thiết kế hình ảnh cho Landing Page thực hiện chương trình khuyến mãi.

Resize sản phẩm thiết kế cho các mục đích sử dụng..

Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01-02 năm kinh nghiệm thực tế

• Thành thạo trong các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thiết kế cho các Shop trên sàn thương mại điện tử

• Có mắt thẩm mỹ, ưu tiên các ứng viên có nền tảng mỹ thuật.

• Có khả năng phát triển ý tưởng, concept sáng tạo phù hợp với yêu cầu của sản phẩm và dự án.

• Hiểu biết về Branding Design là lợi thế.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ DZ Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15m (theo năng lực)

Thưởng hoàn thành công việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn hoá công ty kích thích phát triển.

Quà thưởng hàng tháng từ ban lãnh đạo

Trợ cấp ăn ca: 500.000 vnđ/nhân viên/tháng

Hỗ trợ 30% chi phí khám, chữa bệnh không giới hạn số lần.

Thưởng Lễ, Tết, Thành Lập Công Ty....

Sau 6 tháng đóng bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ DZ Group

