Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Điện Và Chiếu Sáng An Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Điện Và Chiếu Sáng An Phú
- Hà Nội: Tòa nhà An Phú, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Báo giá: Tiếp nhận đề nghị báo giá và báo giá cho các phòng ban liên quan.
- Xử lý đơn hàng: Tiếp nhận đề nghị mua hàng, Lên kế hoạch xử lý, Liên hệ với các Nhà cung cấp để lấy báo giá, Đàm phán và so sánh báo giá của các bên, Làm đơn mua hàng (ĐMH)/Hợp đồng mua bán để trình BGD duyệt và chuyển ĐMH cho PKT tạm ứng/thanh toán.\(HDMB)
- Chuẩn bị đầy đủ các chứng từ của một Giao dịch mua bán để làm Thủ tục Hải quan.
- Trực tiếp thực hiện các thủ tục xin giấy phép Nhập khẩu tại các cơ quan chức năng để thông quan hàng hóa.
- Theo dõi quá trình mua hàng từ lúc đặt hàng đến lúc hàng hóa được giao về Nhà máy.
- Tiếp nhận và xử lý phản hồi của các bộ phận về chất lượng hàng hóa đã mua, phản hồi cho nhà cung cấp, đổi /trả hàng hóa / phạt hợp đồng với NCC nếu có.
- Đối chiếu công nợ & làm các ĐNTT
- Các công việc khác Trưởng phòng phân công.
Nơi làm việc: tầng 5, Tòa nhà APLICO, Khu Tái định cư Dương Nội, đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, TP Hà Nội.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Điện Và Chiếu Sáng An Phú Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Điện Và Chiếu Sáng An Phú
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI