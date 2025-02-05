Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29F Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.

- Soạn thảo và ban hành các thông báo tuyển dụng.

- Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, tìm mời thông qua các website, diễn đàn, các trung tâm giới thiệu việc làm, hội chợ việc làm ...

- Cập nhật và quản lý các file thông tin ứng viên, lọc xét hồ sơ ứng viên, điều phối việc sắp xếp bố trí phỏng vấn.

- Phỏng vấn ứng viên.

- Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển.

- Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận Tuyển dụng và Trưởng phòng HCNS

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nam, tuổi từ 23-28, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Hành chính và các chuyên ngành khác liên quan

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tuyển mass (Ưu tiên ứng viên làm việc tại các hệ thống bán lẻ, các công ty có quy mô nhân sự lớn > 500 người)

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, khả năng xử lý tình huống tốt, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8 -9 triệu/tháng

- BHXH, BHYT đầy đủ sau 2 tháng thử việc

- Được làm việc trong môi trường công ty quy mô lớn, chuyên nghiệp, năng động

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

- Được hưởng tháng lương 13, du lịch trong và ngoài nước, sinh nhật, cưới hỏi và các khoản phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.