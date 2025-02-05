Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Toà nhà văn phòng Sông Hồng, số 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng hiệu quả cho công ty hoạt động lĩnh vực logistics

Phân tích nhu cầu tuyển dụng và lập kế hoạch, triển khai công tác tuyển dụng đào tạo.

Tìm kiếm, sàng lọc và đánh giá ứng viên phù hợp cho các vị trí cần tuyển

Tổ chức và thực hiện quy trình phỏng vấn, đánh giá ứng viên

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nguồn ứng viên tiềm năng

Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên

Báo cáo tình hình tuyển dụng định kỳ hoặc đột xuất

Thực hiện các thủ tục nhận việc cho nhân viên.

Đào tạo hội nhập nhân viên mới và xây dựng giáo trình đào tạo nội bộ

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng cho công ty quy mô từ 200 nhân sự trở lên

Thành thạo là Excel và Word, canva

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt

Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn và đàm phán tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Có hiểu biết về ngành logistics là một lợi thế

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ Hai – thứ Sáu, và sáng thứ Bảy. Nghỉ trưa 60 phút, nghỉ Lễ theo qui định của Nhà nước.

Thu nhập 10 -15 tr hoặc theo thỏa thuận

Thưởng tháng lương 13, 14 thưởng Quý, thưởng vào các dịp Lễ, Tết...

Các quyền lợi: tặng quà sinh nhật, thưởng 20/10, 8/3 và tặng quà cho con vào dịp 1/6, trung thu...

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.

Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày. Trợ cấp thêm lương cho nhân sự nữ trong thời gian nghỉ sinh.

Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện.

Du lịch (trong nước / ngoài nước) hàng năm

Tham gia các hoạt động tập thể nội bộ: The end party, Du xuân, Team building, Ngày hội gia đình.

Và nhiều đãi ngộ khác.

