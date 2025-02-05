Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng hiệu quả cho công ty hoạt động lĩnh vực logistics
Phân tích nhu cầu tuyển dụng và lập kế hoạch, triển khai công tác tuyển dụng đào tạo.
Tìm kiếm, sàng lọc và đánh giá ứng viên phù hợp cho các vị trí cần tuyển
Tổ chức và thực hiện quy trình phỏng vấn, đánh giá ứng viên
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nguồn ứng viên tiềm năng
Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên
Báo cáo tình hình tuyển dụng định kỳ hoặc đột xuất
Thực hiện các thủ tục nhận việc cho nhân viên.
Đào tạo hội nhập nhân viên mới và xây dựng giáo trình đào tạo nội bộ
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng cho công ty quy mô từ 200 nhân sự trở lên
Thành thạo là Excel và Word, canva
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt
Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn và đàm phán tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Có hiểu biết về ngành logistics là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10 -15 tr hoặc theo thỏa thuận
Thưởng tháng lương 13, 14 thưởng Quý, thưởng vào các dịp Lễ, Tết...
Các quyền lợi: tặng quà sinh nhật, thưởng 20/10, 8/3 và tặng quà cho con vào dịp 1/6, trung thu...
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.
Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày. Trợ cấp thêm lương cho nhân sự nữ trong thời gian nghỉ sinh.
Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện.
Du lịch (trong nước / ngoài nước) hàng năm
Tham gia các hoạt động tập thể nội bộ: The end party, Du xuân, Team building, Ngày hội gia đình.
Và nhiều đãi ngộ khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS
