Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
- Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Tham gia đề xuất phương án triển khai việc tuyển dụng (Khối BO, F&B. Chuỗi bán lẻ,...)
Tham gia đề xuất xây dựng và triển khai quy trình và công cụ tuyển dụng hiệu quả
Tham gia trực tiếp các hoạt động tuyển dụng: tìm kiếm, phỏng vấn đánh giá và chọn lựa ứng viên phù hợp... đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển dụng được giao.
Xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới ứng viên tiềm năng thông qua các kênh đăng tuyển, diễn đàn, liên kết với các đối tác.
Chăm sóc Fanpage tuyển dụng và đẩy mạnh thương hiệu tuyển dụng của Công ty qua các kênh mạng xã hội như facebok, tiktok, zalo,....
Tham gia vào các sự kiện tuyển dụng ở các Trường học, các tổ chức đào tạo để xây dựng nguồn và hình ảnh Công ty.
Truyền thông thông tin tuyển dụng, thực hiện các biện pháp phát triển thương hiệu tuyển dụng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu là 02 năm ở các vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng tổng hợp (Tuyển mass)
Có kinh nghiệm làm việc thực tế trên các website tuyển dụng và các nền tảng Mạng xã hội.
Sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông online. Vi tính văn phòng, outlook
Kỹ năng truyền đạt, đám phán thương lượng tốt.
Có kỹ năng viết và giao tiếp xã hội tốt.
Nhiệt tình, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm
Có khả năng sắp xếp công việc và chịu áp lực tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI