Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tham gia đề xuất phương án triển khai việc tuyển dụng (Khối BO, F&B. Chuỗi bán lẻ,...)

Tham gia đề xuất xây dựng và triển khai quy trình và công cụ tuyển dụng hiệu quả

Tham gia trực tiếp các hoạt động tuyển dụng: tìm kiếm, phỏng vấn đánh giá và chọn lựa ứng viên phù hợp... đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển dụng được giao.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới ứng viên tiềm năng thông qua các kênh đăng tuyển, diễn đàn, liên kết với các đối tác.

Chăm sóc Fanpage tuyển dụng và đẩy mạnh thương hiệu tuyển dụng của Công ty qua các kênh mạng xã hội như facebok, tiktok, zalo,....

Tham gia vào các sự kiện tuyển dụng ở các Trường học, các tổ chức đào tạo để xây dựng nguồn và hình ảnh Công ty.

Truyền thông thông tin tuyển dụng, thực hiện các biện pháp phát triển thương hiệu tuyển dụng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Nam/ Nữ, Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có kinh nghiệm tối thiểu là 02 năm ở các vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng tổng hợp (Tuyển mass)

Có kinh nghiệm làm việc thực tế trên các website tuyển dụng và các nền tảng Mạng xã hội.

Sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông online. Vi tính văn phòng, outlook

Kỹ năng truyền đạt, đám phán thương lượng tốt.

Có kỹ năng viết và giao tiếp xã hội tốt.

Nhiệt tình, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm

Có khả năng sắp xếp công việc và chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

