Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE

Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư Sunshine Center

- số 16 Phạm Hùng

- Mỹ Đình

- Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Tuyển dụng đa dạng các vị trí: Vận hành tòa nhà nhà như Lễ tân, Kỹ thuật, chăm sóc khách hàng,.... Các vị trí LDPT : Nhân viên Bảo vệ, Nhân viên Tạp vụ. Ngoài ra tuyển các vị trí thuộc khối BO khi có phát sinh.
Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng các phòng ban, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, cung cấp kịp thời nhân sự cho các bộ phận có yêu cầu
Tổ chức phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn ứng viên đối với các vị trí được phân công.
Hoàn thiện thủ tục nhận việc, tiếp nhận nhân sự mới, đào tạo hội nhập cơ bản
Soạn thảo và ban hành các thông báo tuyển dụng.
Cập nhật và quản lý các file thông tin ứng viên, xét lọc hồ sơ ứng viên, điều phối việc sắp xếp bố trí phỏng vấn..
Thực hiện các đầu công việc theo phân công sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tuổi từ 24 đến 30.
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Quản trị nhân lực, quản lý nhân sự, hành chính, các chuyên ngành xã hội,...
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về tuyển dụng (ưu tiên kinh nghiệm tuyển lao động phổ thông như an ninh, tạp vụ, tuyển mass,..).
Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn tốt, có khả năng nhìn nhận và đánh giá con người.
Có khả năng chiêu mộ con người từ nhiều nguồn khác nhau để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

