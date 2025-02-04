Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Sunshine Center - số 16 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Tuyển dụng đa dạng các vị trí: Vận hành tòa nhà nhà như Lễ tân, Kỹ thuật, chăm sóc khách hàng,.... Các vị trí LDPT : Nhân viên Bảo vệ, Nhân viên Tạp vụ. Ngoài ra tuyển các vị trí thuộc khối BO khi có phát sinh.

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng các phòng ban, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, cung cấp kịp thời nhân sự cho các bộ phận có yêu cầu

Tổ chức phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn ứng viên đối với các vị trí được phân công.

Hoàn thiện thủ tục nhận việc, tiếp nhận nhân sự mới, đào tạo hội nhập cơ bản

Soạn thảo và ban hành các thông báo tuyển dụng.

Cập nhật và quản lý các file thông tin ứng viên, xét lọc hồ sơ ứng viên, điều phối việc sắp xếp bố trí phỏng vấn..

Thực hiện các đầu công việc theo phân công sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tuổi từ 24 đến 30.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Quản trị nhân lực, quản lý nhân sự, hành chính, các chuyên ngành xã hội,...

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về tuyển dụng (ưu tiên kinh nghiệm tuyển lao động phổ thông như an ninh, tạp vụ, tuyển mass,..).

Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn tốt, có khả năng nhìn nhận và đánh giá con người.

Có khả năng chiêu mộ con người từ nhiều nguồn khác nhau để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE

