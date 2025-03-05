Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM và đầu tư AROSA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM và đầu tư AROSA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH TM và đầu tư AROSA Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty TNHH TM và đầu tư AROSA Việt Nam

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH TM và đầu tư AROSA Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 440 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline, quản lý hồ sơ ứng viên.
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách và kỹ năng của ứng viên.
Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ, theo dõi hiệu quả tuyển dụng.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác quản lý nhân sự.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng.
Đàm phán mức lương và các điều khoản khác với ứng viên được chọn.
Quản lý ngân sách tuyển dụng và các nguồn lực liên quan.
Cập nhật thông tin thị trường lao động và xu hướng tuyển dụng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.
Thành thạo các kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt.
Quen thuộc với các phần mềm hỗ trợ tuyển dụng (ví dụ: ATS, LinkedIn Recruiter).
Am hiểu về luật lao động và các quy định liên quan đến tuyển dụng.
Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH TM và đầu tư AROSA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12- 15tr.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và đầu tư AROSA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM và đầu tư AROSA Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 87 Đại La, P.Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

