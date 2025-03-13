Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B4 - 17 Vinhomes Gardenia, P. Hàm Nghi, Cầu Diễn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã thống nhất từng tháng và khi có phát sinh

Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả

Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng

Sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn

Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với ứng viên không đạt

Duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Quản trị nhân lực, Luật, Quan hệ lao động, Kinh tế .. hoặc các ngành liên quan

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực, nắm vững bộ luật lao động, luật thuế TNCN, BHXH, BHYT

Có khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, kiểm soát.

Tự chủ, chịu áp lực cao trong công việc

Thu nhập: Upto 20 triệu

Đóng BHXH theo quy định

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp. Thường xuyên tổ chức các hoạt động: du lịch, gala cuối năm, teambuilding

