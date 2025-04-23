Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ trưởng phòng về nhu cầu nhân sự các phòng ban được phân công.

- Đăng tin tuyển dụng và chủ động tìm kiếm ứng viên qua các trang mạng việc làm và các nguồn tuyển của cá nhân.

- Làm việc với các trường học để kết nối tuyển dụng sinh viên.

- Tiến hành sàng lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn theo quy trình.

- Liên hệ Trưởng phòng để tổ chức phỏng vấn sơ bộ và phỏng vấn vòng cuối các vị trí nhân viên.

- Tổng hợp báo cáo kết quả phỏng vấn, thông báo kết quả phỏng với với ứng viên.

- Xây dựng ngân sách tuyển dụng hàng năm và quản lý tài nguyên tuyển dụng

Các nghiệp vụ khác:

- Hoàn tất các giấy tờ, thủ tục liên quan đến quyền lợi của người lao động.

- Theo dõi và quản lý các thông tin liên quan đến biến động nhân sự, điều chuyển, bổ nhiệm…

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng