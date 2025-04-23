Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quận Long Biên, Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ trưởng phòng về nhu cầu nhân sự các phòng ban được phân công.
- Đăng tin tuyển dụng và chủ động tìm kiếm ứng viên qua các trang mạng việc làm và các nguồn tuyển của cá nhân.
- Làm việc với các trường học để kết nối tuyển dụng sinh viên.
- Tiến hành sàng lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn theo quy trình.
- Liên hệ Trưởng phòng để tổ chức phỏng vấn sơ bộ và phỏng vấn vòng cuối các vị trí nhân viên.
- Tổng hợp báo cáo kết quả phỏng vấn, thông báo kết quả phỏng với với ứng viên.
- Xây dựng ngân sách tuyển dụng hàng năm và quản lý tài nguyên tuyển dụng
Các nghiệp vụ khác:
- Hoàn tất các giấy tờ, thủ tục liên quan đến quyền lợi của người lao động.
- Theo dõi và quản lý các thông tin liên quan đến biến động nhân sự, điều chuyển, bổ nhiệm…
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Nhân sự, kinh tế, quản trị kinh doanh...
- Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương,

Tại CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMREP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P.718, Tầng 7, Tòa nhà Plaschem, 562 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

