Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

1. Xác định nhu cầu tuyển dụng: Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các Phòng/Ban; Xác định số lượng, vị trí, tiêu chuẩn nhân sự cần tuyển; Phối hợp với quản lý Phòng/Ban hiểu rõ yêu cầu của từng vị trí.

2. Lập kế hoạch tuyển dụng: Lên kế hoạch tuyển dụng theo từng giai đoạn: tuyển dụng gấp, định kỳ, theo chiến lược mở rộng; Đề xuất phương pháp tuyển dụng hiệu quả.

3. Tìm nguồn ứng viên: Đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng; Xây dựng hệ thống database ứng viên tiềm năng; Xây dựng và phát triển các kênh tuyển dụng nội bộ.

4. Sàng lọc & Phỏng vấn ứng viên: Tiếp nhận, phân loại hồ sơ, lọc ứng viên phù hợp; Thực hiện sơ vấn vòng 1 đánh giá kỹ năng, thái độ; Phối hợp với quản lý Phòng/Ban phỏng vấn vòng 2; Đưa ra quyết định tuyển dụng và thỏa thuận offer với ứng viên.

5. Hoàn thiện hồ sơ nhân sự mới & Quy trình nhận việc: Hướng dẫn ứng viên hoàn thiện hồ sơ trước khi nhận việc; Cung cấp thông tin về nội quy, chính sách Công ty; Đảm bảo ứng viên nhận việc đúng thời gian yêu cầu.

6. Theo dõi đào tạo và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên mới: Theo dõi quá trình đào tạo đảm bảo nhân sự mới nắm vững quy định, quy trình công việc và sản phẩm Công ty kinh doanh trong 1-2 tháng đầu theo lộ trình đào tạo hội nhập; Thu thập phản hồi từ quản lý Phòng/ Ban về hiệu suất làm việc, thái độ, kỹ năng; Đánh giá mức độ phù hợp vị trí công việc.

7. Hỗ trợ tổ chức đào tạo: Phối hợp cùng Bộ phận nhân sự/ Phòng/ Ban chuyên môn thiết kế, triển khai các chương trình đào tạo và tái đào tạo kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn cho CBNV, nhằm nâng cao hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành nhân sự, luật, kinh tế, kinh doanh,...

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Kỹ năng: giao tiếp, thuyết trình/ trình bày trước đông người, kết nối/ xây dựng mối quan hệ, thương thảo thuyết phục, phân tích và đánh giá

- Tính cách: Thân thiện, tinh tế, nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động

- Am hiểu các vấn đề văn hóa, xã hội, con người, pháp luật

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt:

8h-17h hoặc 8h30-17h30 từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company

