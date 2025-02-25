Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: FUJILUX Biệt thự T14

- C1, sunrise G, The Manor Central Park, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tuyển dụng:
Hỗ trợ lên kế hoạch tuyển dụng và thực hiện các yêu cầu tuyển dụng của từng vị trí;
Đăng tuyển, tìm kiếm ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận;
Sàng lọc hồ sơ ứng viên, lên lịch phỏng vấn, thông báo kết quả phỏng vấn, gửi thư mời phỏng vấn/cảm ơn/thư nhận việc… theo đúng quy trình tuyển dụng;
Hỗ trợ các công tác liên quan đến hồ sơ nhân sự và các giấy tờ khác của Phòng HCNS;
Phối hợp thực hiện các công tác truyền thông tuyển dụng, truyền thông nội bộ của Phòng HCNS;
Hỗ trợ các công việc Hành chính của Phòng HCNS;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.
Đào tạo:
Tham gia công tác đào tạo nội bộ: phối hợp tổ chức lớp đào tao, đứng lớp đào tạo,...
Hỗ trợ Phòng HCNS xây dựng tài liệu đào tạo

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực hoặc liên quan.
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Có các kỹ năng trong tìm kiếm ứng viên, sử dụng mạng xã hội tuyển dụng;
Có đam mê với nghề nhân sự, ham học hỏi, giao tiếp tốt;
Kỹ năng giao tiếp tương tác làm việc nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 – 11 triệu/tháng (tùy năng lực)
Được tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm của công ty.
Thưởng lương tháng 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng các ngày lễ tết đầy đủ
Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Được cung cấp trang thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 132 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

