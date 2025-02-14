Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VESTA-B VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15H Phố Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, lập kế hoạch tuyển dụng;

Xây dựng nội dung và triển khai các hình thức đăng tuyển phù hợp trên các kênh mạng xã hội để tiếp cận ứng viên;

Sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn, tham gia phỏng vấn ứng viên;

Kết nối và xây dựng nguồn ứng viên tiềm năng;

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng, mở rộng nguồn tìm kiếm ứng viên;

Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng và các chỉ số liên quan;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VESTA-B VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ: 10 – 15 triệu đồng + thưởng hiệu quả công việc;

Xét tăng lương 6 tháng/ lần;

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (phụ cấp, lương, thưởng, nghỉ Tết lễ,...

Thưởng lương tháng 13, thưởng đột xuất, thưởng hiệu quả...

Được tham gia các khóa học bên ngoài, chỉ cần bạn đủ ham học hỏi và muốn phát triển bản thân;

Được tự do sáng tạo và đề xuất ý tưởng giúp mang lại giá trị cho Công ty;

Cơ hội thử sức với những vị trí cao chỉ cần bạn đủ năng lực và thực sự cầu tiến.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7, buổi sáng từ 8h – 12h, buổi chiều từ 13h – 17h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VESTA-B VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin