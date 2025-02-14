Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CITYPOINT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3/59 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

- Tuyển dụng đảm bảo định biên nhân sự khối nhà hàng: Xây dựng mô tả công việc, đăng tin, lọc CV, phỏng vấn trao đổi chính sách công việc, thông báo kết quả.

- Kiểm soát tỷ lệ tuyển dụng mới, nhân sự nghỉ việc, ngân sách tuyển dụng.

- Đào tạo định hướng, đào tạo hội nhập nhân viên mới dựa trên tài liệu sẵn có và tài liệu mới.

- Xây dựng, quản lý và phát triển kênh tuyển dụng của công ty phù hợp với lĩnh vực hoạt động, tầm nhìn, sứ mệnh, nâng cao hình ảnh thương hiệu công ty với người lao động ngành F&B.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đánh giá nhân sự, quản lý hiệu suất/người.

- Tham gia hoạt động phát triển nhân tài công ty, xây dựng chính sách cơ chế, nâng cao sự gắn kết và thúc đẩy văn hoá làm việc tại công ty.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo, phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ/Nam, tuổi từ 24 - 32, tốt nghiệp từ Cao đẳng - Đại học ngành nghề nhân sự, quản trị, hành chính...hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm từ 02 năm trong lĩnh vực nhân sự, ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành F&B, hệ thống chuỗi F&B.

- Cá nhân có thương hiệu tuyển dụng tốt.

- Có kiến thức về luật lao động, luật nhân sự.

- Thành tạo tin học văn phòng, và các ứng dụng hỗ trợ công việc.

- Tính trách nhiệm và cam kết trong công việc cao, có tinh thần cầu tiến, không ngại việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CITYPOINT Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc văn minh, có lộ trình thăng tiến.

- Mức lương khởi điểm từ 12 – 15 triệu + thưởng cá nhân và thưởng chung công ty + Đóng BHXH và hưởng chế độ lao động theo quy định của nhà nước.

- Cơ chế tăng lương linh hoạt: Định kỳ 1 năm/lần hoặc ngay khi đạt thành tích công việc xuất sắc.

- Thưởng lương tháng 13 và cuối năm (theo thành tích cá nhân & kết quả kinh doanh chung).

- Được hưởng chính sách thưởng doanh thu từ nhà hàng, chính sách chiết khấu khi sử dụng dịch vụ nhà hàng.

- Được thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật,...theo chế độ phúc lợi của công ty.

- Được hưởng chế độ nhân viên xuất sắc tháng/quý/năm.

- Tham gia chương trình team buildings, du lịch, hoạt động gắn kết của công ty.

- Cung cấp công cụ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CITYPOINT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin