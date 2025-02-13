Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà N01 - T4, Phú Mỹ Complex, Khu Ngoại Giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

• Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng đảm bảo số lượng, tiến độ và chất lượng nhân sự mới

• Mở rộng kênh, nguồn tuyển dụng và đánh giá hiệu quả kênh tuyển dụng định kỳ.

• Phát triển thương hiệu tuyển dụng của Công ty.

• Quản lý, Báo cáo định kỳ database ứng viên và các báo cáo khác theo yêu cầu.

• Tiếp nhận và hỗ trợ nhân sự mới hoàn thành thủ tục đầu vào

• Quản lý dữ liệu Nhân sự, lưu trữ, sắp xếp, bảo quản hồ sơ CBNV khoa học, gọn gàng, cập nhật thông tin nhân sự vào file theo dõi.

• Tham gia truyền thông tuyển dụng.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực và các ngành tương đương.

• Có từ 4 năm kinh nghiệm tuyển dụng

• Có khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt

• Có trách nhiệm và chủ động trong công việc.

• Kỹ năng giao tiếp, tư duy linh hoạt

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp trang thiết bị làm việc: Laptop, điện thoại...

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Đóng BHXH và các chế độ khác đầy đủ theo quy định của Công ty

Gói Bảo hiểm Sức khỏe Bảo Việt cho bản thân và gia đình

Được thưởng lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết ....

Được du lịch, team building hàng năm

Tham gia tổ chức Công đoàn

Văn phòng làm việc hiện đại, sang trọng, đầy đủ tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin