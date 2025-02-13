Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà N01

- T4, Phú Mỹ Complex, Khu Ngoại Giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

• Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng đảm bảo số lượng, tiến độ và chất lượng nhân sự mới
• Mở rộng kênh, nguồn tuyển dụng và đánh giá hiệu quả kênh tuyển dụng định kỳ.
• Phát triển thương hiệu tuyển dụng của Công ty.
• Quản lý, Báo cáo định kỳ database ứng viên và các báo cáo khác theo yêu cầu.
• Tiếp nhận và hỗ trợ nhân sự mới hoàn thành thủ tục đầu vào
• Quản lý dữ liệu Nhân sự, lưu trữ, sắp xếp, bảo quản hồ sơ CBNV khoa học, gọn gàng, cập nhật thông tin nhân sự vào file theo dõi.
• Tham gia truyền thông tuyển dụng.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực và các ngành tương đương.
• Có từ 4 năm kinh nghiệm tuyển dụng
• Có khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt
• Có trách nhiệm và chủ động trong công việc.
• Kỹ năng giao tiếp, tư duy linh hoạt

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp trang thiết bị làm việc: Laptop, điện thoại...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Đóng BHXH và các chế độ khác đầy đủ theo quy định của Công ty
Gói Bảo hiểm Sức khỏe Bảo Việt cho bản thân và gia đình
Được thưởng lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết ....
Được du lịch, team building hàng năm
Tham gia tổ chức Công đoàn
Văn phòng làm việc hiện đại, sang trọng, đầy đủ tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: T5, N01-T4 Tower, CC Phú Mỹ Complex, Khu Ngoại Giao Đoàn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

