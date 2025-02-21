Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

+ Công tác tuyển dụng: 70%

Tham gia xây dựng định biên nhân sự.

Xây dựng và đề xuất kế hoạch tuyển dụng.

Tìm kiếm nguồn cung cấp nhân lực, thực hiện đánh giá và đề xuất lựa chọn.

Tuân thủ thực hiện đúng quy trình tuyển dụng.

+ Công tác đào tạo: 20%

Thực hiện thủ tục tiếp nhận và đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

Phối hợp bộ phận đào tạo triển khai chương trình đào tạo (bao gồm hoạt động chuyên môn và hậu cần)

Đánh giá tổng kết sau đào tạo.

Tham gia vào ban tổ chức English club, và các club đào tạo khác nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo năm của công ty.

+ Công tác hành chính: 10%

Thực hiện soạn thảo, xây dựng các quy trình thực hiện hướng dẫn công việc liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.

Có kinh nghiệm tuyển dụng từ 6 tháng trở lên. Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại công ty công nghệ.

Có hiểu biết kiến thức cơ bản về CNTT & thị trường tuyển dụng IT, mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Nhân sự - Tuyển dụng, yêu thích làm việc với con người.

Giao tiếp tốt, có kỹ năng sale - tư vấn, khả năng đàm phán và thương lượng tốt, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế

Ưu tiên ứng viên có khả năng thuyết trình, MC hoặc năng khiếu nghệ thuật, có kỹ năng sáng tạo nội dung truyền thông (creative copywriting & content marketing) trên các kênh: Facebook, Linkedin, Youtube, Tiktok... là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.

Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm.

Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và nhân sự quốc tế trong lĩnh vực IT.

Sếp cực tâm lý và luôn support nhân viên. Lộ trình thăng tiến rõ ràng.Công ty tăng trưởng tốt.

Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi.

Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác.

Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.

Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

