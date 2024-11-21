Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH TM DV Nghị Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH TM DV Nghị Tín
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 57C Nguyễn Văn Tiết, Kp.Bình Hòa, P.Lái Thiêu, Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Sửa chữa máy sấy, máy nén, máy chiller
Lập trình điều khiển hệ thống PLC
Hướng dẫn lắp đặt các tủ điện điều khiển, hệ thống điều khiển tự động.
Sửa chữa bảo trì hệ thống điều khiển
Làm việc theo sự phân công của quản lý.
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến điện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành: điều khiển tự động hóa.
Có thể làm việc tại các công trình nhà xưởng.
Có thể đi công tác tại các tỉnh
Ưu tiên Tiếng Anh đọc, nói và có kinh nghiệm 01 năm trở lên
Nhiệt tình, siêng năng, ham học hỏi, chịu khó và cầu tiến.
Sử dụng thành thạo phần mềm office, các phần mềm cơ bản về thiết kế Autocad, 3D, photoshop

Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện
Nhiều cơ hội tham gia các khóa đào tạo tại nước ngoài
Thu nhập cao xứng đáng với hiệu quả công việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo Luật lao động và nội quy công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 61 Tạ Uyên, P15, Q5, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

