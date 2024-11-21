Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH TM DV Nghị Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 57C Nguyễn Văn Tiết, Kp.Bình Hòa, P.Lái Thiêu, Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Sửa chữa máy sấy, máy nén, máy chiller

Lập trình điều khiển hệ thống PLC

Hướng dẫn lắp đặt các tủ điện điều khiển, hệ thống điều khiển tự động.

Sửa chữa bảo trì hệ thống điều khiển

Làm việc theo sự phân công của quản lý.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến điện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành: điều khiển tự động hóa.

Có thể làm việc tại các công trình nhà xưởng.

Có thể đi công tác tại các tỉnh

Ưu tiên Tiếng Anh đọc, nói và có kinh nghiệm 01 năm trở lên

Nhiệt tình, siêng năng, ham học hỏi, chịu khó và cầu tiến.

Sử dụng thành thạo phần mềm office, các phần mềm cơ bản về thiết kế Autocad, 3D, photoshop

Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện

Nhiều cơ hội tham gia các khóa đào tạo tại nước ngoài

Thu nhập cao xứng đáng với hiệu quả công việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo Luật lao động và nội quy công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

