Tuyển Photographer/Video Editor Đồng Hồ Hải Triều làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 156 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Có 2 dạng công việc, bạn có thể chọn 1 trong 2:

1. CTV Dựng clip Tik Tok:

Dựng video Tiktok dạng diễn xuất hài hước. Công việc chỉ cần grade màu video và dựng video theo source quay có sẵn.

Số lượng trung bình: 10-15 clip/tháng.

Lương khởi điểm là 200.000 - 250.000 đ/video

2. CTV Dựng clip Youtube:

Dựng và chỉnh sửa clip để sử dụng cho nền tảng Youtube theo yêu cầu với thời lượng trung bình 7-10 phút/clip. Chủ động tìm kiếm source kết hợp với source quay và lên kịch bản dựng các clip theo chủ đề đặt hàng.

Lương khởi điểm: 500.000 - 700.000 đ/video.

HÌNH THỨC LÀM VIỆC

Trực tiếp làm việc cùng Team Media, được hỗ trợ và phối hợp với ekip chính thức của Hải Triều để sản xuất các sản phẩm theo kế hoạch.

Thời gian và địa điểm làm việc: lên văn phòng của Công ty (Quận 1) để được hướng dẫn trong 1 tuần đầu, sau đó làm việc Online tại nhà và đảm bảo đúng tiến độ công việc được giao.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Bước 1: Gửi CV & thông tin ứng tuyển.

Bước 2: Nhận & thực hiện bài test ngắn demo.

Bước 3: Trao đổi cùng Team Leader.

Kết quả sẽ có ngay sau 02-03 ngày làm việc.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể sắp xếp thời gian để gặp Team tại văn phòng của Công ty trong 1 tuần đầu để nắm bắt phong cách làm việc, ý tưởng dựng clip,

Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, Davinci.

Ưu tiên cho các bạn từng dựng phong cách sang trọng và đang ở HCM.

Có kỹ năng tìm Source và nắm bắt các kỹ thuật quay phim.

Có tư duy chủ động, ham học hỏi và mong muốn phát triển bản thân.

CV ứng tuyển có đính kèm Portfolio hoặc link các Video đã trực tiếp dựng trước đây.

Tại Đồng Hồ Hải Triều Thì Được Hưởng Những Gì

Được trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng và đào sâu chuyên môn về Editor.

Có thể nâng cao tay nghề và mở rộng lĩnh vực công việc theo khả năng. Media của Hải Triều đang phát triển trên nhiều nền tảng khác nhau, đa dạng công việc để bạn thử sức và cộng tác.

Cơ hội trở thành Tập sự hoặc Nhân viên Chính thức của chuỗi hệ thống đồng hồ lớn nhất Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đồng Hồ Hải Triều

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin