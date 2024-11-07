Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE

Photographer/Video Editor

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 263

- 265 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, PHƯỜNG 10, QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH, Quận 10

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Phối hợp với Team content lên ý tưởng, sản xuất, Quay dựng các video giới thiệu các dịch vụ của công ty cho các kênh Facebook, Youtube, Tiktok, Website công ty.
- Có khả năng tìm kiếm, cắt dựng các video ngắn phù hợp với chiến dịch truyền thông.
- Đề xuất, đổi mới nội dung và hình thức video phù hợp với dịch vụ và thị hiếu khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm sử dụng các phần mềm biên tập video
- Sử dụng được các thiết bị quay chụp – set up
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Có khả năng về Color Grading, Motion Graphics là một ưu thế
- Am hiểu làm video trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Rank lương: từ 9 đến 15 triệu (tuỳ kinh nghiệm ứng viên)
- Thưởng: Thưởng KPI. Thưởng đạt Target. Tháng 13 đầy đủ.
- Cơ hội học tập: Rất nhiều - nếu bạn đi cùng chúng mình thật lâu!
- Đồng đội: Toàn người trẻ, năng động, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 263-265 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, PHƯỜNG 10, QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quay-dung-video-thu-nhap-9-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job245163
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAT Ecommerce JSC
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
TAT Ecommerce JSC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hãng Thời Trang Eva De Eva
Tuyển Photographer/Video Editor Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Hãng Thời Trang Eva De Eva
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fulbright University Vietnam Corporation
Tuyển Photographer/Video Editor Fulbright University Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fulbright University Vietnam Corporation
Hạn nộp: 16/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAT Ecommerce JSC
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
TAT Ecommerce JSC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hãng Thời Trang Eva De Eva
Tuyển Photographer/Video Editor Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Hãng Thời Trang Eva De Eva
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fulbright University Vietnam Corporation
Tuyển Photographer/Video Editor Fulbright University Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fulbright University Vietnam Corporation
Hạn nộp: 16/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD TAT Ecommerce JSC
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm