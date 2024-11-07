Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 263
- 265 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, PHƯỜNG 10, QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH, Quận 10
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Phối hợp với Team content lên ý tưởng, sản xuất, Quay dựng các video giới thiệu các dịch vụ của công ty cho các kênh Facebook, Youtube, Tiktok, Website công ty.
- Có khả năng tìm kiếm, cắt dựng các video ngắn phù hợp với chiến dịch truyền thông.
- Đề xuất, đổi mới nội dung và hình thức video phù hợp với dịch vụ và thị hiếu khách hàng.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm sử dụng các phần mềm biên tập video
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE Thì Được Hưởng Những Gì
- Rank lương: từ 9 đến 15 triệu (tuỳ kinh nghiệm ứng viên)
- Thưởng: Thưởng KPI. Thưởng đạt Target. Tháng 13 đầy đủ.
- Cơ hội học tập: Rất nhiều - nếu bạn đi cùng chúng mình thật lâu!
- Đồng đội: Toàn người trẻ, năng động, vui vẻ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
