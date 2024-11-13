Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Sala, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

_ Quay video cho kênh TikTok của thương hiệu theo ý tưởng và kịch bản có sẵn.
_ Sử dụng máy ảnh Sony và các thiết bị hỗ trợ (gimbal, tripod) để đảm bảo chất lượng hình ảnh.
_ Phối hợp với team marketing và nội dung để tạo ra các cảnh quay sáng tạo, bắt trend.
_ Hỗ trợ chỉnh sửa video cơ bản (cắt ghép, chèn nhạc, thêm hiệu ứng đơn giản) khi cần.
_ Đảm bảo ánh sáng, góc quay và thiết lập kỹ thuật trước mỗi buổi quay.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

_ Có kinh nghiệm quay phim, ưu tiên ứng viên đã sử dụng máy ảnh Sony.
_ Thành thạo việc sử dụng các thiết bị quay cơ bản như gimbal, tripod.
_ Biết dựng video cơ bản bằng CapCut hoặc các ứng dụng tương tự.
_ Bắt trend nhanh, sáng tạo và năng động.
_ Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp tốt với các bộ phận liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm + lương tháng 13
-Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo.
-Cơ hội được học hỏi và nâng cao kỹ năng quay phim chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở HCM: Khu Sala City, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh và Trụ sở Hà Nội: 59-61 Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

