Tuyển Photographer/Video Editor V ROYAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 đường 64, Phường 10, Quận 6

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chỉnh sửa video: Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video chuyên dụng để hoàn thiện những thước phim từ tài nguyên có sẵn, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Xử lý hình ảnh: Thể hiện khả năng sáng tạo của mình qua việc thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh căn bản, góp phần làm phong phú nội dung video.

Hợp tác cùng đội ngũ: Làm việc chặt chẽ với các thành viên trong nhóm, từ nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, trợ lý sản xuất đến quản lý đội ngũ, để cùng nhau tạo ra những sản phẩm chất lượng cao.

Nắm bắt xu hướng: Luôn cập nhật những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực sáng tạo nội dung để tạo ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khán giả.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành liên quan đến đa phương tiện.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế trong một trong các lĩnh vực: biên tập video, thiết kế đồ họa, sản xuất video ngắn.

Nắm bắt nhanh chóng xu hướng của các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt trên nền tảng TikTok.

Thành thạo các phần mềm: Adobe Premiere/Capcut, Adobe Photoshop

Có kỹ năng sử dụng camera: Quay video, chụp ảnh, nắm vững các kỹ thuật cơ bản về ánh sáng, góc máy.

Tại V ROYAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-20 Tr/tháng, trong đó: Lương cơ bản (từ 8-15Tr/tháng tùy năng lực) + Lương hiệu suất + Hoa hồng + Thưởng nóng

Thưởng theo doanh thu và hiệu suất làm việc.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao về kỹ năng quay phim và chỉnh sửa video.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

Được hưởng lương tháng 13; thưởng lễ, tết...

Tham gia Bonding, Teambuilding du lịch hàng năm của Công ty.

Nghỉ phép năm, nghỉ chế độ, nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Môi trường làm việc tự chủ và linh hoạt; đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại V ROYAL

