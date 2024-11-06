Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Photographer/Video Editor

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

_ Quay video cho kênh TikTok của thương hiệu theo ý tưởng và kịch bản có sẵn.
_ Sử dụng máy ảnh Sony và các thiết bị hỗ trợ (gimbal, tripod) để đảm bảo chất lượng hình ảnh.
_ Phối hợp với team marketing và nội dung để tạo ra các cảnh quay sáng tạo, bắt trend.
_ Hỗ trợ chỉnh sửa video cơ bản (cắt ghép, chèn nhạc, thêm hiệu ứng đơn giản) khi cần.
_ Đảm bảo ánh sáng, góc quay và thiết lập kỹ thuật trước mỗi buổi quay.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

_ Có kinh nghiệm quay phim, ưu tiên ứng viên đã sử dụng máy ảnh Sony.
_ Thành thạo việc sử dụng các thiết bị quay cơ bản như gimbal, tripod.
_ Biết dựng video cơ bản bằng CapCut hoặc các ứng dụng tương tự.
_ Bắt trend nhanh, sáng tạo và năng động.
_ Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp tốt với các bộ phận liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở HCM: Khu Sala City, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh và Trụ sở Hà Nội: 59-61 Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-quay-phim-thu-nhap-10-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243141
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Hạn nộp: 19/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAT Ecommerce JSC
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
TAT Ecommerce JSC
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Hạn nộp: 02/05/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hãng Thời Trang Eva De Eva
Tuyển Photographer/Video Editor Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Hãng Thời Trang Eva De Eva
Hạn nộp: 10/04/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fulbright University Vietnam Corporation
Tuyển Photographer/Video Editor Fulbright University Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fulbright University Vietnam Corporation
Hạn nộp: 16/02/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Icancam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/10/2025
Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Hạn nộp: 19/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAT Ecommerce JSC
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
TAT Ecommerce JSC
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Hạn nộp: 02/05/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hãng Thời Trang Eva De Eva
Tuyển Photographer/Video Editor Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Hãng Thời Trang Eva De Eva
Hạn nộp: 10/04/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fulbright University Vietnam Corporation
Tuyển Photographer/Video Editor Fulbright University Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fulbright University Vietnam Corporation
Hạn nộp: 16/02/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Photographer/Video Editor TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ AZ NOSE
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CP TMDV TAHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY CP TMDV TAHICO
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẾCH XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẾCH XANH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Photographer/Video Editor HỘ KINH DOANH ABERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu HỘ KINH DOANH ABERA
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor V ROYAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu V ROYAL
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT
2 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty Cổ phần TCC & Partners làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty Cổ phần TCC & Partners
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TM DV SANBUL SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TM DV SANBUL SOLUTIONS
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Trên 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty Cổ phần Rev Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Rev Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH SWORD INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu CÔNG TY TNHH SWORD INTERNATIONAL
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty TNHH TM DV KD phụ tùng ô tô ANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH TM DV KD phụ tùng ô tô ANH KHÔI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KIEU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KIEU VIỆT NAM
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA HOTSPOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA HOTSPOT
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm