Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA HOTSPOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 16, Tòa nhà IPC 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Từ 10 Triệu

‐ Chịu trách nhiệm cắt ghép các video phim ngắn nước ngoài theo yêu cầu của công ty;

‐ Theo dõi hiệu quả và quản lý các video clip thiết kế;

‐ Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;

‐ Ưu tiên các bạn tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên hoặc có chứng chỉ liên quan

‐ Khả năng tư duy về hình ảnh, nội dung, kỹ năng chỉnh sửa video hình ảnh tốt;

‐ Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, hướng ngoại và tỉ mỉ.

Ưu tiên:

‐ Có kinh nghiệm sử dụng cơ bản Adobe Premier Pro, Capcut...;

‐ Khả năng sáng tạo nội dung độc đáo, thu hút.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA HOTSPOT Thì Được Hưởng Những Gì

‐ Mức thu nhập: Lương cứng 8 triệu + phụ cấp 1 triệu + thưởng chuyên cần 1 triệu;

‐ Xem xét thưởng mỗi quý theo năng lực;

‐ Tham gia BHXH và hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định nhà nước;

‐ Có cơ hội phát triển bản thân và học hỏi nhiều kỹ năng mới.

