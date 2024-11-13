Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Lên ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản video theo chiến lược của công ty.
Phối hợp với biên tập viên, dựng các video theo yêu cầu của từng dự án (key MC, lên nội dung, cắt nối hình ảnh theo kịch bản, cân bằng tiếng, làm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, chữ, nhạc nền, ...)
Thực hiện công việc đã được Trưởng bộ phận phân công đúng tiến độ, chất lượng.
Bảo mật thông tin liên quan đến công việc được giao.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc tương đương trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Đồ họa, Phát thanh truyền hình, sử dụng thành thạo các phần mềm dựng (Adobe Premiere, Adobe After Effects, Edius, final cut pro, ...).
Kinh nghiệm từ 1 năm đến 2 năm biên tập video.
Có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ họa.
Có kỹ năng làm việc độc lập/ nhóm. Chăm chỉ, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi. Chịu áp lực công việc cao.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được làm việc trong môi trường năng động với những quản lý tâm lý và những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết;
2. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
3. Tham gia khám sức khỏe định kỳ;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 32D Thủ khoa huân, p. bến thành, q.1, tp. hcm

