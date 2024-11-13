Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 132

- 138 đường số 6A, Khu dân cư Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Thực hiện các video quảng cáo, ra mắt dịch vụ làm đẹp theo kịch bản đã đề ra.
Thực hiện các video viral theo từng chiến dịch, sự kiện của công ty.
Phối hợp với các thành viên trong team để quay chụp các dịch vụ và chương trình, sự kiện của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: Premiere Pro, After Effect, Photoshop, Ai...
Kỹ năng tốt về quay phim, chụp ảnh, sử dụng thành thạo và đọc hiểu thông số các dòng máy chụp, máy quay hiện nay.
Kỹ năng tốt về chỉnh sửa/ cắt ghép video, colour grading, bố cục... Biết về Animation là một lợi thế.
Kỹ năng truyền tải nội dung đặc biệt là trong video cũng như các lĩnh vực khác.
Có khả năng sáng tạo ý tưởng, biết ứng dụng được các kĩ thuật mới vào công việc.
Cần cù chịu khó, luôn làm mới mình, tiếp cận nhanh những xu thế mới để áp dụng và công việc.
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, đam mê yêu thích công việc đang theo đuổi,..

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14tr – 17tr + KPIs
Thời gian làm việc: 8h – 17h (T2-T7, 1 tháng được nghỉ 2 ngày thứ 7), nghỉ trưa 1h30p.
Được hỗ trợ cơm trưa miễn phí
Có khu vực giải trí (bida, bóng bàn...) và phòng Gym cho nhân viên
Được tham gia vào các khóa học để nâng cao kiến thức và rèn luyện sức khỏe miễn phí (Yoga, Dance, Kiến thức chuyên môn...)
Được học hỏi vào đào tạo kiến thức bởi đội ngũ Media và Marketing hàng đầu tại Việt Nam.
Được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa teambuilding của công ty.
Môi trường cực kỳ năng động, vui vẻ và thoải mái. Nơi các bạn được thỏa sức sáng tạo thể hiện đam mê, phát triển bản thân.
Được hưởng lương tháng 13.
Nghỉ lễ, phép, BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 32-34-36 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

