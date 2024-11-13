Tuyển Photographer/Video Editor Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay, dựng video, chụp ảnh & chỉnh sửa các video (từ những nguồn source khác nhau) với nội dung và định dạng phù hợp trên các nền tảng truyền thông đa phương tiện (facebook, tiktok,...)

Chỉnh sửa video ads, tạo hiệu ứng bằng motion graphic để hoàn chỉnh các video theo yêu cầu

Phối hợp với các bộ phân và các team khác để nắm bắt, thấu hiểu và tạo dựng video có nội dung truyền tải thông điệp

Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khi cần thiết

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan

Biết sử Adobe Premiere, Adobe After Effect

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, sẵn sàng hỗ trợ khi cần

Làm việc ít nhất 5 ngày/tuần (Tương đương 10 buổi/tuần)

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập

Hỗ trợ dấu mộc thực tập (Nếu cần)

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả

Cung cấp thiết bị làm việc

Tham gia event, team-building

Được tổ chức sinh nhật + tặng quà

Được nghỉ lễ theo lịch nhà nước và thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...)

Môi trường sáng tạo, năng động

Lộ trình trở thành nhân viên chính thức rõ ràng

Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

