Tuyển Photographer/Video Editor Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Quay, dựng video, chụp ảnh & chỉnh sửa các video (từ những nguồn source khác nhau) với nội dung và định dạng phù hợp trên các nền tảng truyền thông đa phương tiện (facebook, tiktok,...)
Chỉnh sửa video ads, tạo hiệu ứng bằng motion graphic để hoàn chỉnh các video theo yêu cầu
Phối hợp với các bộ phân và các team khác để nắm bắt, thấu hiểu và tạo dựng video có nội dung truyền tải thông điệp
Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khi cần thiết
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan
Biết sử Adobe Premiere, Adobe After Effect
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, sẵn sàng hỗ trợ khi cần
Làm việc ít nhất 5 ngày/tuần (Tương đương 10 buổi/tuần)
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp thực tập
Hỗ trợ dấu mộc thực tập (Nếu cần)
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả
Cung cấp thiết bị làm việc
Tham gia event, team-building
Được tổ chức sinh nhật + tặng quà
Được nghỉ lễ theo lịch nhà nước và thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...)
Môi trường sáng tạo, năng động
Lộ trình trở thành nhân viên chính thức rõ ràng
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
