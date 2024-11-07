Tuyển Copywriter Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế ảnh, đăng bài vào các nhóm học viên để seeding hoặc làm nóng học viên

Lên nội dung và gửi email, sms nhắc lịch học viên vào lớp học

Quản lý nội dung trên các nền tảng: website, fanpage, youtube, tiktok

Biên tập video ngắn giảng viên đã dạy hoặc video cảm nhận học viên đăng lên các kênh social của công ty

Viết bài chuẩn SEO đăng lên website và chia sẻ lên fanpage (khi có yêu cầu)

Biên tập tài liệu có logo của học viện trước khi gửi cho học viên (khi có yêu cầu)

Hỗ trợ tổ chức lớp học trực tuyến qua zoom (khi được yêu cầu)

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu từ 01 năm ở vị trí tương đương

Nhiệt tình và đam mê với công việc

Có laptop cá nhân để làm việc (công ty có phụ cấp laptop)

Bằng cấp tối thiểu: cao đẳng

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng và pc: 8.000.000đ - 10.000.000đ + thưởng lợi nhuận up 20% (thu nhập cạnh tranh)

Ăn trưa miễn phí tại canteen công ty

Đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc& hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được làm việc với lãnh đạo có tâm, có tầm trong mảng đào tạo

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam

Được học miễn phí 100% các khóa học chuyên môn trên Unica, đào tạo miễn phí ofline hàng tháng do CEO trực tiếp đào tạo hoặc các chuyên gia/ giảng viên thuê ngoài

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm, tea break hàng tháng

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc linh hoạt: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h, Thứ 2 - Thứ 6 & 02 ngày Thứ 7 đầu tháng

