Tuyển Copywriter Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
- Hà Nội: Tầng 6, toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thiết kế ảnh, đăng bài vào các nhóm học viên để seeding hoặc làm nóng học viên
Lên nội dung và gửi email, sms nhắc lịch học viên vào lớp học
Quản lý nội dung trên các nền tảng: website, fanpage, youtube, tiktok
Biên tập video ngắn giảng viên đã dạy hoặc video cảm nhận học viên đăng lên các kênh social của công ty
Viết bài chuẩn SEO đăng lên website và chia sẻ lên fanpage (khi có yêu cầu)
Biên tập tài liệu có logo của học viện trước khi gửi cho học viên (khi có yêu cầu)
Hỗ trợ tổ chức lớp học trực tuyến qua zoom (khi được yêu cầu)
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình và đam mê với công việc
Có laptop cá nhân để làm việc (công ty có phụ cấp laptop)
Bằng cấp tối thiểu: cao đẳng
Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì
Ăn trưa miễn phí tại canteen công ty
Đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc& hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được làm việc với lãnh đạo có tâm, có tầm trong mảng đào tạo
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam
Được học miễn phí 100% các khóa học chuyên môn trên Unica, đào tạo miễn phí ofline hàng tháng do CEO trực tiếp đào tạo hoặc các chuyên gia/ giảng viên thuê ngoài
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm, tea break hàng tháng
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc linh hoạt: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h, Thứ 2 - Thứ 6 & 02 ngày Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
