Tuyển Data Analyst Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Misa
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công ty cổ phần Misa

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công ty cổ phần Misa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa N03T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích dữ liệu và viết tài liệu thi công: Tìm hiểu ý nghĩa và nhu cầu sử dụng số liệu, thu thập, phân tích dữ liệu. Soạn thảo tài liệu yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các yêu cầu về dữ liệu, mô tả quy trình và các hướng dẫn về cách sử dụng dữ liệu trong quá trình phát triển phần mềm.
Phân tích dữ liệu và viết tài liệu thi công:
Đảm bảo dữ liệu đúng và sạch: Kiểm tra và xác nhận tính đầy đủ, chính xác và sạch của dữ liệu, đảm bảo mọi số liệu được cung cấp đều có thể sử dụng được cho các mục đích phát triển phần mềm.
Đảm bảo dữ liệu đúng và sạch:
Hỗ trợ và làm việc với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận thu thập dữ liệu (Marketing, Kinh Doanh, Kế toán), thi công (Dev, EM) và sử dụng (Ban lãnh đạo, Quản lý các cấp) để đảm bảo rằng dữ liệu phục vụ đúng mục đích và đáp ứng nhu cầu công ty.
Hỗ trợ và làm việc với các bộ phận khác:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong việc phân tích dữ liệu, làm sạch dữ liệu và tạo các báo cáo, tài liệu yêu cầu cho các nhóm kỹ thuật. Ưu tiên có kinh nghiệm phân tích dữ liệu phục vụ kinh doanh, cải thiện trải nghiệm người dùng.
Kinh nghiệm sử dụng các công cụ BI như Power BI, Tableau, hoặc Google Data Studio.
Kinh nghiệm trong việc viết các tài liệu chi tiết và các yêu cầu kỹ thuật cho đội ngũ phát triển phần mềm.
Có kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu; kỹ năng viết tài liệu kỹ thuật; làm việc với các công cụ phân tích dữ liệu; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Có kiến thức về phân tích dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm.
Có trách nhiệm cao trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc nhóm.

Tại Công ty cổ phần Misa Thì Được Hưởng Những Gì

Chúng tôi tin rằng, ở một môi trường mà bạn được tin tưởng trao quyền, được hỗ trợ và đồng hành bởi đồng nghiệp và công nghệ, bạn sẽ phát huy tối đa năng lực, luôn trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. MISA tự hào khi những thành công có được nhờ vào tài năng của đội ngũ nhân sự. Bạn sẽ là một mảnh ghép làm nên bức tranh thành quả chung đó!
Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi
Tổng thu nhập năm lên đến 16 tháng lương, review tăng lương 2 lần/năm (tháng 4 và tháng 10)
Sau 6 tháng có cơ hội trở thành quản lý/chuyên gia với lộ trình rõ ràng - được trao quyền, thăng tiến không đợi tuổi
Huấn luyện “Hổ tướng”: chương trình đào tạo quản lý tài năng, bệ phóng trở thành Chiến tướng tinh nhuệ
Giải thưởng “Gấu vàng": nơi tôn vinh những tài năng xuất sắc nhất
Gói chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Medlatec, cháy hết mình tại các CLB theo sở thích, chương trình teambuilding, du lịch định kỳ
Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành
Connecting Talents: tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công
Breakthrough Thinking: môi trường tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, MISA-er được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc
Hitech/Work Smarter: tối ưu hiệu suất công việc bằng ứng dụng công nghệ, phần mềm tự động (AMIS, Jira, Power BI, AI Marketing,...)
Being Happy At Work: MISA mong muốn tạo một môi trường làm việc để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc
Tiên phong công nghệ, uy tín
MISA là doanh nghiệp CNTT xuất sắc nhất khu vực Châu Á - Châu Đại Dương. Tiên phong xuất khẩu giải pháp SaaS
TOP đầu doanh nghiệp CNTT tăng trưởng liên tục với quy mô nhân sự tăng 20%/năm, doanh thu tăng 15%/năm
Hội tụ gần 3000 nhân tài cùng khát vọng đưa sản phẩm công nghệ “Make In Vietnam” vươn tầm quốc tế
Xây dựng niềm tin với 350.000 khách hàng là đơn vị HCSN, doanh nghiệp, 3.5 triệu khách hàng cá nhân tại Việt Nam và 22 quốc gia
Hơn 100 giải thưởng trong ngành CNTT trong nước và quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Misa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

