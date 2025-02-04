Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT CƯỜNG NHÂN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT CƯỜNG NHÂN
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Designer

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 261 Võ Thị Sáu, Đông Hòa, Dĩ An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Cùng với các bộ phận liên quan khảo sát thực tế,
Lên thiết kế, trao đổi với các bộ phận liên quan để ra được thiết kế phù hợp nhất;
Lên danh mục đề xuất vật tư phục vụ cho công việc;
Thường xuyên cập nhật các mẫu mới để đưa vào thiết kế;
Thiết kế Website, Landing Page, Banner, Ấn phẩm online, adx... trong lĩnh vực thương mại điện tử;
Phát triển ý tưởng thiết kế nội thất trên các phần mềm thiết kế chuyên dụng như Photoshop, Lightroom, Capcut ....;
Lên ý tưởng, phối hợp cùng MKT, Quảng cáo và các phòng ban khác thiết kế CTKM theo tháng, sự kiện, giai đoạn cụ thể;
Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách);

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ cho công việc thiết kế: Photoshop, illustrator, Capcut, Lightroom và các phần mềm thiết kế khác;
Biết chụp ảnh, quay phim, dựng video, clip là một lợi thế lớn;
Có hiểu biết tốt về bố cục, màu sắc;
Có bằng cấp, Tốt nghiệp chuyên ngành về thiết kế;
Chăm chỉ, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc;
Và các công việc khác tủy thuộc vào năng lực của bản thân;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT CƯỜNG NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm (lương tháng 13);
Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm;
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT CƯỜNG NHÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT CƯỜNG NHÂN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 24/22 Khu Phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

