Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTRIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 LK 4, Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Công ty

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube...)

Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll, v.v..) Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v...)

Thiết kế, quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu của cty

Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Leader

Quay phim, dựng và chỉnh sửa hậu kỳ các dạng video truyền thông, quảng cáo về sản phẩm dịch vụ trên các nền tảng Tiktok, Facebook, Youtube...

Phối hợp với thành viên của đội media thảo luận nội dung kịch bản, ý tưởng cho video.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop, After Effects, Capcut, Canva...

Sử dụng được AI: ChatGPT, Gemini...

Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể

Kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt chính xác các chủ đề của bạn cho lãnh đạo và các thành viên trong nhóm

Yêu thích/ đam mê nghệ thuật/ thiết kế

Tư duy logics

Chăm chỉ, quyết liệt, tư duy tốt, bám đổi mục tiêu đến cùng

Làm hết sức, chơi hết mình, quẩy nhiệt tình.

Biết bảo vệ chính kiến, có cá tính riêng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTRIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Up to 20.000.000 VNĐ/tháng (thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm).

Lương thưởng 13+ theo hiệu quả công việc và ăn chia lợi nhuận công ty

Thử việc trong 1 tháng.

Làm việc trong môi trường startup trẻ trung, năng động, cơ hội thử sức với những dự án sáng tạo.

Hỗ trợ phụ cấp gửi xe miễn phí hàng tháng

Lộ trình tăng lương/tăng level minh bạch, dựa trên kết quả đạt được, Performance Review 06 tháng/lần. Cơ hội lên nhân viên chính thức nếu chứng minh được năng lực.

Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty

Đề cao Employee Well-being của từng thành viên

Được đầu tư ngân sách cho đi học để nâng cao kiến thức, kỹ năng, cải thiện chất lượng công việc

Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến đột phá, rõ ràng cùng đội ngũ điều hành dày dặn kinh nghiệm.

Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn.

Môi trường an toàn, lành mạnh, drama-free, LGBTQ+ friendly.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTRIC

