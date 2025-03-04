Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 281/15 Bình Lợi, Phường 13,Hồ Chí Minh

Tham gia xây dựng kịch bản Livestream cho các kênh Thương mại điện tử.

Tham gia xây dựng kịch bản Livestream cho các kênh Thương mại điện tử.

Set up và quản lý các thiết bị kỹ thuật cho phiên Livestream.

Tương tác với khán giả: Hỗ trợ trả lời bình luận trực tuyến, check đơn tư vấn size, màu, giá.

Theo dõi tình trạng đơn hàng trên các phiên lives và cập nhật trạng thái trên phần mềm nội bộ.

Theo dõi và báo cáo về các chỉ số trong phiên Livestream.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Nắm vững các kiến thức về công nghệ livestream.

Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt để xử lí các vấn đề phát sinh khi livestream.

Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, bán hàng.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10-13 triệu + 3% doanh thu.

Thưởng lễ tết, du lịch – teambuilding hàng năm.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 1 lần/năm.

Làm việc trong môi trường năng động, 99% là GenZ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic

