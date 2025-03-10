Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Số 66
- 68 Ngõ 28/11 Dương Khuê, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
:
Phân tích thông tin thị trường, sản phẩm các trương trình khuyến mại, chiến dịch digital,...
Chạy ads thị trường: Việt Nam, Úc, Đài Loan, Malai, Hàn Quốc, Nhật Bản....
Lập kế hoạch thực thi SEO, Facebook Ads, Tiktok Ads,....
Phân tích, đánh giá hiệu quả chiến dịch, tối ưu chi phí quảng cáo và điều chỉnh nội dung phù hợp.
Có tư duy phân tích người dùng.
Theo dõi và tối ưu chiến dịch, tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch.
Lên ý tưởng và kết hợp cùng content để viết nội dung cho mỗi chiến dịch.
Báo cáo và phân tích kết quả hoạt động hàng tuần/tháng/quý theo quy định.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên tại các vị trí tương đương
Chạy quảng cáo thành thạo các nền tảng Facebook, Tiktok
Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực công việc đang thực hiện
Tư duy hoạch định chiến lược và xây dựng ý tưởng Brand Marketing
Có khả năng viết bài, tư duy ngôn ngữ tốt, có tinh thần Teamwork
Tư duy tốt, sức sáng tạo không ngừng
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Học hỏi nhanh, có khả năng làm việc dưới áp lực, có trách nhiệm
Cống hiến, mong muốn gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thu nhập cạnh tranh, thưởng đa dạng, chính sách lương cạnh tranh, thưởng năng suất, thưởng nóng.
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty: Du lịch hàng năm 2 lần/năm, teambillding, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, lương tháng thứ 13, các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm và nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc dân chủ, được thể hiện, đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung
Được làm việc với lãnh đạo có tâm, có tầm
Cô hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
