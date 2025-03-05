Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chung Cư Hưng Phát 2 ( Hưng Phát Silver Star) - Số 156 A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè., Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quay video - edit các short clip video Tiktok.

- Quay - dựng clip review các sản phẩm công ty.

- Quay chụp các nội dung khác theo yêu cầu của công ty.

- Hỗ trợ set up kĩ thuật, ánh sáng, bối cảnh cơ bản các phiên livestream.

- Thời gian làm việc: 8h -17h30 từ thứ 2 đến thứ 7. ( nghỉ trưa từ 11h45-13h15)

- Sử dụng thành thạo Cap Cut hoặc Final Cut Pro, Premiere hoặc các phần mềm edit video.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm setup livestream, setup live phông xanh.

- Sử dụng được các phần mềm Vmix, OBS…

- Tư duy sáng tạo, văn minh và học hỏi, cập nhật các trend edit video mới nhất.

- Khả năng team work tốt, chịu lắng nghe

- Được cung cấp thiết bị làm việc: Máy quay, gimbal, máy tính chuyên dựng.

- Lương cơ bản: 10 triệu- 15 triệu/ tháng.

- Được xét thưởng lương tháng 13 theo hiệu quả chung của công ty

- Được đi du lịch cùng công ty hàng năm.

- Đóng BHXH theo quy định.

- Review tăng lương 1 năm 1 lần.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, nhiệt huyết.

