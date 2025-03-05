Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 13 - 15 Đường số 2, Khu Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

-Phát sóng trực tiếp trên nền tảng TikTok.

-Giao lưu trò chuyện, tương tác với người xem.

-Ca hát, thể hiện tài năng và tham gia PK với các Streamer khác.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, 18-35 tuổi

- Trình độ từ Trung cấp trở lên, có thể giao tiếp tiếng Anh khá

- Tự tin trước ống kính

Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ đẩy live, đẩy video lên xu hướng, trợ lý take care 1-1

- Make up miễn phí

- Có phòng Live riêng đầy đủ thiết bị và không ép KPI

-Định hướng phong cách phù hợp với tích cách cá nhân

- Môi trường làm việc thân thiện năng động, có cơ hội trau dồi ngôn ngữ

Thu nhập:

- Lương cứng 13-15M + hoa hồng + thưởng (upto 20-25M)

- Được nghỉ 4 ngày/tháng ( tự do sắp xếp )

Nếu chỉ nghỉ 1 ngày/tháng sẽ được thưởng 4tr / tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

