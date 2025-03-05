Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 13

- 15 Đường số 2, Khu Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

-Phát sóng trực tiếp trên nền tảng TikTok.
-Giao lưu trò chuyện, tương tác với người xem.
-Ca hát, thể hiện tài năng và tham gia PK với các Streamer khác.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, 18-35 tuổi
- Trình độ từ Trung cấp trở lên, có thể giao tiếp tiếng Anh khá
- Tự tin trước ống kính

Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ đẩy live, đẩy video lên xu hướng, trợ lý take care 1-1
- Make up miễn phí
- Có phòng Live riêng đầy đủ thiết bị và không ép KPI
-Định hướng phong cách phù hợp với tích cách cá nhân
- Môi trường làm việc thân thiện năng động, có cơ hội trau dồi ngôn ngữ
Thu nhập:
- Lương cứng 13-15M + hoa hồng + thưởng (upto 20-25M)
- Được nghỉ 4 ngày/tháng ( tự do sắp xếp )
Nếu chỉ nghỉ 1 ngày/tháng sẽ được thưởng 4tr / tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 76 Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

