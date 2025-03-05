Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 13
- 15 Đường số 2, Khu Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
-Phát sóng trực tiếp trên nền tảng TikTok.
-Giao lưu trò chuyện, tương tác với người xem.
-Ca hát, thể hiện tài năng và tham gia PK với các Streamer khác.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, 18-35 tuổi
- Trình độ từ Trung cấp trở lên, có thể giao tiếp tiếng Anh khá
- Tự tin trước ống kính
- Trình độ từ Trung cấp trở lên, có thể giao tiếp tiếng Anh khá
- Tự tin trước ống kính
Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ đẩy live, đẩy video lên xu hướng, trợ lý take care 1-1
- Make up miễn phí
- Có phòng Live riêng đầy đủ thiết bị và không ép KPI
-Định hướng phong cách phù hợp với tích cách cá nhân
- Môi trường làm việc thân thiện năng động, có cơ hội trau dồi ngôn ngữ
Thu nhập:
- Lương cứng 13-15M + hoa hồng + thưởng (upto 20-25M)
- Được nghỉ 4 ngày/tháng ( tự do sắp xếp )
Nếu chỉ nghỉ 1 ngày/tháng sẽ được thưởng 4tr / tháng
- Make up miễn phí
- Có phòng Live riêng đầy đủ thiết bị và không ép KPI
-Định hướng phong cách phù hợp với tích cách cá nhân
- Môi trường làm việc thân thiện năng động, có cơ hội trau dồi ngôn ngữ
Thu nhập:
- Lương cứng 13-15M + hoa hồng + thưởng (upto 20-25M)
- Được nghỉ 4 ngày/tháng ( tự do sắp xếp )
Nếu chỉ nghỉ 1 ngày/tháng sẽ được thưởng 4tr / tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI