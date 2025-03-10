Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tố Hữu, Lake View II, Phường Thủ Thiêm,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tham gia phối hợp lên ý tưởng về set quay, chụp; storyline cho các dự án quay chụp nội thất & xây dựng, sự kiện của công ty.
Trực tiếp thực hiện các công việc quay video, chụp hình và edit hình ảnh, video tạo ra sản phẩm cuối cùng.
Sắp xếp layout bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của công ty ( TikTok, Youtube, Facebook, Instagram, Website,...)
Thiết kế banner, poster, và các sản phẩm truyền thông theo brief từ team.
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của công ty.
Đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh và hiệu ứng chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã được đào tạo chuyên ngành, chuyên môn về Design và Media.
Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và nắm bắt xu hướng thị trường.
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video như Capcut Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro hoặc các phần mềm tương đương.
Có hiểu biết về các kỹ thuật quay phim, chụp ảnh, ánh sáng, màu sắc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện, được tạo điều kiện phát triển kỹ năng, nhân viên xuất sắc được nâng lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Căn LV.011 Lakeview 2, Đường D4, Phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dich-vu-quang-cao-thu-nhap-7-9-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job332082
