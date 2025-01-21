Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN & ĐẦU TƯ HONG LIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN & ĐẦU TƯ HONG LIN
- Hồ Chí Minh:
- 38 Hưng Gia, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Live giải trí (thể hiện tài năng của bản thân như ca hát, nhảy múa, biểu diễn nhạc cụ...) trên nền tảng TikTok. Live tại công ty theo nhóm 4-5 bạn.
Tương tác trực tiếp, giao lưu, trò chuyện với User xuyên suốt buổi Livestream. Live giờ hành chính 1 lần/ ngày (4-6 tiếng).
Phối hợp với đội ngũ Ekip và quản lý để xây dựng nội dung sáng tạo và hấp dẫn cho các buổi Livestream.
Cập nhật xu hướng mới nhất trên TikTok áp dụng vào nội dung livestream của nhóm.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ngoại hình ưa nhìn, phong cách trẻ trung, năng động....
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Lievestream. Không ngại camera.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, hoạt ngôn , thích giao lưu, cởi mở, vui vẻ…
Thành thạo tiếng anh là một lợi thế
Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN & ĐẦU TƯ HONG LIN Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực Livestream
Được đào tạo về kỹ năng ca hát, vũ đạo với giao viên chuyên nghiệp
Được hỗ trợ đầy đủ về Make up; Quần áo trang phục biễu diễn.
Được định hướng phát triển bản thân trở thành Idol Chuyên nghiệp
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện
Ký hợp đồng và tham gia BHXH đầy đủ.
Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ. HR siêu dễ thương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN & ĐẦU TƯ HONG LIN
