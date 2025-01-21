Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN & ĐẦU TƯ HONG LIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Dịch vụ quảng cáo

Live giải trí (thể hiện tài năng của bản thân như ca hát, nhảy múa, biểu diễn nhạc cụ...) trên nền tảng TikTok. Live tại công ty theo nhóm 4-5 bạn.

Tương tác trực tiếp, giao lưu, trò chuyện với User xuyên suốt buổi Livestream. Live giờ hành chính 1 lần/ ngày (4-6 tiếng).

Phối hợp với đội ngũ Ekip và quản lý để xây dựng nội dung sáng tạo và hấp dẫn cho các buổi Livestream.

Cập nhật xu hướng mới nhất trên TikTok áp dụng vào nội dung livestream của nhóm.

Yêu Cầu Công Việc

Nam - Nữ: 18 - 30 tuổi.

Có ngoại hình ưa nhìn, phong cách trẻ trung, năng động....

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Lievestream. Không ngại camera.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, hoạt ngôn , thích giao lưu, cởi mở, vui vẻ…

Thành thạo tiếng anh là một lợi thế

Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN & ĐẦU TƯ HONG LIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15-25tr + Hoa hồng (Up to 30tr++).

Có cơ hội phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực Livestream

Được đào tạo về kỹ năng ca hát, vũ đạo với giao viên chuyên nghiệp

Được hỗ trợ đầy đủ về Make up; Quần áo trang phục biễu diễn.

Được định hướng phát triển bản thân trở thành Idol Chuyên nghiệp

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện

Ký hợp đồng và tham gia BHXH đầy đủ.

Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ. HR siêu dễ thương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN & ĐẦU TƯ HONG LIN

