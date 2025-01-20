Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hóa Chất Thiên Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25/12 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. HCM, Quận Tân Phú

Dịch vụ quảng cáo

Xây dựng, quản lý và phát triển nội dung trên các kênh mạng xã hội của công ty (Facebook, TikTok, YouTube, Linkedln, Zalo).

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch social marketing, nhắm đến đối tượng mục tiêu.

Theo dõi, tối ưu hiệu quả chạy quảng cáo (Facebook Ads) để đạt KPI đề ra.

Nghiên cứu, cập nhật xu hướng mới trên mạng xã hội và đưa ra các ý tưởng sáng tạo cho nội dung.

Sử dụng các công cụ như Canva, CapCut,... để thiết kế hình ảnh, video cơ bản cho bài viết hoặc chiến dịch.

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo chiến dịch marketing được triển khai hiệu quả.

Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu quả của kênh, báo cáo định kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing

Có tinh thần học hỏi, có tư duy sáng tạo, khả năng đề xuất các ý tưởng đột phá, mới mẻ.

Đam mê với social marketing, yêu thích việc sáng tạo nội dung và phát triển các kênh mạng xã hội. Nhạy bén với xu hướng, luôn nắm bắt kịp thời các trend mới.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm chạy quảng cáo trên các nền tảng như Facebook Ads.

Biết sử dụng các công cụ thiết kế và chỉnh sửa như Canva, CapCut ở mức cơ bản trở lên.

Thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ. Kỹ năng làm việc nhóm tốt, hòa đồng với đồng nghiệp và phối hợp linh hoạt.

Quyền Lợi

Thu nhập hấp dẫn, mức lương thương lượng dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

Được review đánh giá và tăng lương thưởng hàng năm.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ tết, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật.

Thưởng lễ tết, thâm niên, thưởng động viên khi hoàn thành xuất sắc công việc.

Được tham gia du lịch, teambuilding.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, bài bản, có hệ thống và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được tạo điều kiện để thử thách bản thân, học hỏi cái mới và phát triển nghề nghiệp.

Công ty tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ cho nhân viên.

Sếp cởi mở, luôn lắng nghe và thấu hiểu. Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau.

Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi.

Cách Thức Ứng Tuyển

