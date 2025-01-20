Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hóa Chất Thiên Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hóa Chất Thiên Phước
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hóa Chất Thiên Phước

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25/12 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. HCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, quản lý và phát triển nội dung trên các kênh mạng xã hội của công ty (Facebook, TikTok, YouTube, Linkedln, Zalo).
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch social marketing, nhắm đến đối tượng mục tiêu.
Theo dõi, tối ưu hiệu quả chạy quảng cáo (Facebook Ads) để đạt KPI đề ra.
Nghiên cứu, cập nhật xu hướng mới trên mạng xã hội và đưa ra các ý tưởng sáng tạo cho nội dung.
Sử dụng các công cụ như Canva, CapCut,... để thiết kế hình ảnh, video cơ bản cho bài viết hoặc chiến dịch.
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo chiến dịch marketing được triển khai hiệu quả.
Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu quả của kênh, báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing
Có tinh thần học hỏi, có tư duy sáng tạo, khả năng đề xuất các ý tưởng đột phá, mới mẻ.
Đam mê với social marketing, yêu thích việc sáng tạo nội dung và phát triển các kênh mạng xã hội. Nhạy bén với xu hướng, luôn nắm bắt kịp thời các trend mới.
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm chạy quảng cáo trên các nền tảng như Facebook Ads.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế và chỉnh sửa như Canva, CapCut ở mức cơ bản trở lên.
Thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ. Kỹ năng làm việc nhóm tốt, hòa đồng với đồng nghiệp và phối hợp linh hoạt.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hóa Chất Thiên Phước Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, mức lương thương lượng dựa trên năng lực và kinh nghiệm.
Được review đánh giá và tăng lương thưởng hàng năm.
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ tết, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật.
Thưởng lễ tết, thâm niên, thưởng động viên khi hoàn thành xuất sắc công việc.
Được tham gia du lịch, teambuilding.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, bài bản, có hệ thống và cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được tạo điều kiện để thử thách bản thân, học hỏi cái mới và phát triển nghề nghiệp.
Công ty tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ cho nhân viên.
Sếp cởi mở, luôn lắng nghe và thấu hiểu. Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau.
Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hóa Chất Thiên Phước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hóa Chất Thiên Phước

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 25/12 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

